Українські біженці в Німеччині — людей закликали шукати собі роботу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Heiko Becker

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав українських біженців шукати собі роботу. Він сподівається, що кількість людей, яким надається допомога, згодом скорочуватиметься.

Про це повідомляє Bild у понеділок, 13 травня

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Нещодавно Шольц вперше заявив, що біженці з України, які хочуть залишитися в Німеччині, мають дати свою згоду на роботу. Наразі у країні частка українських біженців, які працюють, становить приблизно 25%.

"У Німеччині кожен, хто тут працює і не робить нічого поганого, цілком упевнений, що зможе тут залишитися. Гарантія проживання виникає і завдяки працевлаштуванню", — наголосив Шольц.

Він сподівається, що кількість українських біженців, які отримують допомогу від Німеччини, згодом скорочуватиметься.

"Ми оплатили інтеграційні курси та мовні курси. Тому ми тепер хочемо спонукати багатьох людей знайти роботу. Ринок праці в Німеччині терміново потребує сотень тисяч рук", — зазначив канцлер.

Нагадаємо, Європейська комісія та Україна розглянули питання щодо продовження терміну дії захисту українців за кордоном під час повномасштабного вторгнення. Наразі, за спільним висновком, ситуація в Україні не дозволяє позбавити громадян країни тимчасового захисту.

Також станом на травень 2024 року у країнах ЄС тимчасовим захистом користуються 4,2 млн українських біженців. Проте їхня кількість в деяких країнах починає стрімко зменшуватись.