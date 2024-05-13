Украинские беженцы в Германии — людей призвали искать себе работу

Шольц призвал беженцев из Украины искать себе работу
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал украинских беженцев искать работу. Он надеется, что количество людей, которым оказывается помощь, будет сокращаться.
Об этом сообщает Bild в понедельник, 13 мая
Украинцев в Германии просят искать себе работу
Недавно Шольц впервые заявил, что беженцы из Украины, желающие остаться в Германии, должны дать свое согласие на работу. Сейчас в стране доля работающих украинских беженцев составляет примерно 25%.
"В Германии каждый, кто здесь работает и не делает ничего плохого, вполне уверен, что сможет здесь остаться. Гарантия проживания возникает и благодаря трудоустройству", — подчеркнул Шольц.
Он надеется, что количество украинских беженцев, получающих помощь от Германии, будет сокращаться.
"Мы оплатили интеграционные курсы и языковые курсы. Поэтому мы теперь хотим сподвигнуть многих людей найти работу. Рынок труда в Германии срочно нуждается в сотнях тысяч рук", — отметил канцлер.
Напомним, Европейская комиссия и Украина рассмотрели вопрос о продлении срока действия защиты украинцев за границей во время полномасштабного вторжения. По общему выводу, ситуация в Украине не позволяет лишить граждан страны временной защиты.
Также по состоянию на май 2024 года в странах ЕС временной защитой пользуются 4,2 млн украинских беженцев. Однако их количество в некоторых странах начинает стремительно уменьшаться.
Читайте Новини.LIVE!