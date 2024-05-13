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Шольц призвал беженцев из Украины искать себе работу

13 мая 2024 19:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинские беженцы в Германии — людей призвали искать себе работу
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Heiko Becker
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал украинских беженцев искать работу. Он надеется, что количество людей, которым оказывается помощь, будет сокращаться.

Об этом сообщает Bild в понедельник, 13 мая

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Недавно Шольц впервые заявил, что беженцы из Украины, желающие остаться в Германии, должны дать свое согласие на работу. Сейчас в стране доля работающих украинских беженцев составляет примерно 25%.

"В Германии каждый, кто здесь работает и не делает ничего плохого, вполне уверен, что сможет здесь остаться. Гарантия проживания возникает и благодаря трудоустройству", — подчеркнул Шольц. 

Он надеется, что количество украинских беженцев, получающих помощь от Германии, будет сокращаться.

"Мы оплатили интеграционные курсы и языковые курсы. Поэтому мы теперь хотим сподвигнуть многих людей найти работу. Рынок труда в Германии срочно нуждается в сотнях тысяч рук", — отметил канцлер. 

Напомним, Европейская комиссия и Украина рассмотрели вопрос о продлении срока действия защиты украинцев за границей во время полномасштабного вторжения. По общему выводу, ситуация в Украине не позволяет лишить граждан страны временной защиты.

Также по состоянию на май 2024 года в странах ЕС временной защитой пользуются 4,2 млн украинских беженцев. Однако их количество в некоторых странах начинает стремительно уменьшаться.

Германия
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Украина
беженцы
Олаф Шольц

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