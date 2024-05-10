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Україна та ЄС прийняли рішення щодо захисту біженців за кордоном — деталі

10 травня 2024 00:29
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Правила для біженців з України — що вирішили в ЄС
Біженці на кордоні країни ЄС. Фото: УНІАН
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Європейська комісія та Україна розглянули питання щодо продовження терміну дії захисту українців за кордоном під час повномасштабного вторгнення. Наразі, за спільним висновком, ситуація в Україні не дозволяє позбавити громадян країни тимчасового захисту.

Про це повідомила віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час Міжнародного саміту міст і регіонів, пише Укрінформ.

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Стефанішина зазначила, що з моменту повномасштабного вторгнення Україна спільно з комісаром Європейського союзу Ільвою Йоганнсон регулярно перевіряє доцільність повернення українців з-за кордону додому. Втім, наразі безпечних умов для українців немає, тож документ про тимчасовий захист українським біженцям діятиме до березня 2025 року з можливістю подовження. Він дозволяє українським біженцям легально перебувати на території ЄС, користуватися базовими соціальними послугами включно з охороною здоров'я, освітою та правом на працевлаштування.

"Я перебуваю в постійному діалозі з комісаром ЄС з питань міграції та внутрішніх справ із самого 24 лютого 2022 року, кожні три місяці оцінюємо ситуацію. Ми неодноразово обговорювали з нею питання повернення українців, продовження рішення про тимчасовий захист. Я вчора мала з нею розмову. Ми прийняли рішення, що статус тимчасового захисту буде продовжений, тому що безпекові умови не дозволяють прийняти будь-яке інше рішення", – заявила Стефанішина.

Втім, українці не матимуть безстрокової дії захисту за кордоном. Україна вже домовилась з комісією ЄС: якщо безпекова ситуація в країні зміниться, то статус тимчасового захисту переглянуть та сприятимуть плавному поверненню українців з-за кордону додому.

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Також Ольга Стефанішина зазначила, що питання мобілізації, реєстру військовозобов’язаних і статусу тимчасового захисту не повʼязані між собою.

"Ми зафіксували це вчора на перемовинах із Ільвою Йоганссон. Є наш внутрішній процес, нам треба забезпечити облік військовозобовʼязаних. Це здійснюється через низку дипломатичних кроків по лінії дипломатичної, консульської роботи", — сказала Стефанішина.

Зазначимо, що наразі, станом на травень 2024 року в ЄС тимчасовим захистом користуються 4,2 млн українських біженців. Втім, в деяких країнах зафіксували різкий спад їх кількості. Також у Німеччині засилля українських безробітних біженців. А одна з країн хоче суттєво скоротити допомогу українцям, які втекли від війни.

Європейський союз
війна
українці
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