Правила для біженців з України — що вирішили в ЄС

Біженці на кордоні країни ЄС. Фото: УНІАН

Європейська комісія та Україна розглянули питання щодо продовження терміну дії захисту українців за кордоном під час повномасштабного вторгнення. Наразі, за спільним висновком, ситуація в Україні не дозволяє позбавити громадян країни тимчасового захисту.

Про це повідомила віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час Міжнародного саміту міст і регіонів, пише Укрінформ.

Читайте також:

Коли українцям скасують захист за кордоном

Стефанішина зазначила, що з моменту повномасштабного вторгнення Україна спільно з комісаром Європейського союзу Ільвою Йоганнсон регулярно перевіряє доцільність повернення українців з-за кордону додому. Втім, наразі безпечних умов для українців немає, тож документ про тимчасовий захист українським біженцям діятиме до березня 2025 року з можливістю подовження. Він дозволяє українським біженцям легально перебувати на території ЄС, користуватися базовими соціальними послугами включно з охороною здоров'я, освітою та правом на працевлаштування.

"Я перебуваю в постійному діалозі з комісаром ЄС з питань міграції та внутрішніх справ із самого 24 лютого 2022 року, кожні три місяці оцінюємо ситуацію. Ми неодноразово обговорювали з нею питання повернення українців, продовження рішення про тимчасовий захист. Я вчора мала з нею розмову. Ми прийняли рішення, що статус тимчасового захисту буде продовжений, тому що безпекові умови не дозволяють прийняти будь-яке інше рішення", – заявила Стефанішина.

Втім, українці не матимуть безстрокової дії захисту за кордоном. Україна вже домовилась з комісією ЄС: якщо безпекова ситуація в країні зміниться, то статус тимчасового захисту переглянуть та сприятимуть плавному поверненню українців з-за кордону додому.

Облік чоловіків за кордоном для ТЦК

Також Ольга Стефанішина зазначила, що питання мобілізації, реєстру військовозобов’язаних і статусу тимчасового захисту не повʼязані між собою.

"Ми зафіксували це вчора на перемовинах із Ільвою Йоганссон. Є наш внутрішній процес, нам треба забезпечити облік військовозобовʼязаних. Це здійснюється через низку дипломатичних кроків по лінії дипломатичної, консульської роботи", — сказала Стефанішина.

Зазначимо, що наразі, станом на травень 2024 року в ЄС тимчасовим захистом користуються 4,2 млн українських біженців. Втім, в деяких країнах зафіксували різкий спад їх кількості. Також у Німеччині засилля українських безробітних біженців. А одна з країн хоче суттєво скоротити допомогу українцям, які втекли від війни.