У Німеччині більшість українських біженців сидять без роботи — Bild

Українські біженці. Фото: Reuters

Більшість українських біженців в Німеччині залишаються без роботи — це стосується значної кількості працездатного населення від 15 до 65 років. Багато українців зазначають, що допомога, яку вони отримують від соціальної служби, "дуже хороша" і її вистачає на життя.

Про це йдеться у матеріалі Bild опублікованому в суботу, 4 травня.

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Наразі у Федеративній Республіці Німеччина зареєстровано 1,1 мільйона біженців з України, проте лише 113 000 з них мають офіційну роботу з соціальним пакетом, а ще 36 000 частково зайняті.

За даними видання, лише 21% працездатних українців працюють, що становить 13,5% від загальної кількості біженців. Проте, багато українців, коментуючи цю ситуацію, вказують на різні причини безробіття.

Деякі з біженців відзначають, що допомога, яку вони отримують від соціальної служби, є достатньою для життя. А інші критикують пропозиції Німецького центру зайнятості, які надають лише примітивні роботи з низькою зарплатою.

"Це не варте того! Я отримую лише 563 євро допомоги на руки", — розповів один з біженців журналістам Bild.

Також українські жінки, які виховують дітей самостійно, зазначають, що або чекають, доки дитина виросте достатньо, аби піти на роботу, або намагаються знайти роботу на неповний робочий день.

Багато хто зазначає, що перш ніж шукати роботу, вони бажають вивчити німецьку мову.

"Для цього мені потрібно спочатку по-справжньому вивчити німецьку. Поєднувати мовні курси та роботу складно", — зауважив один із біженців виданню.

Нагадаємо раніше повідомлялось, що українські біженці можуть отримати або продовжити тимчасову посвідку на проживання в Німеччині без необхідності мати дійсний паспорт. Для цього, як заявили в уряді Берліна, німецька влада повинна мати змогу ідентифікувати особу.

Також ми розповідали, що деякі райони Німеччини більше не хочуть приймати біженців з України.