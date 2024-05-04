Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Німеччині більшість українських біженців сидять без роботи — Bild arrow

У Німеччині більшість українських біженців сидять без роботи — Bild

4 травня 2024 18:03
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Німеччині більшість українських біженців сидять без роботи — Bild
Українські біженці. Фото: Reuters
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Більшість українських біженців в Німеччині залишаються без роботи — це стосується значної кількості працездатного населення від 15 до 65 років. Багато українців зазначають, що допомога, яку вони отримують від соціальної служби, "дуже хороша" і її вистачає на життя.

Про це йдеться у матеріалі Bild опублікованому в суботу, 4 травня.

Читайте також:

Українці без роботи у Німеччині

Наразі у Федеративній Республіці Німеччина зареєстровано 1,1 мільйона біженців з України, проте лише 113 000 з них мають офіційну роботу з соціальним пакетом, а ще 36 000 частково зайняті.

За даними видання, лише 21% працездатних українців працюють, що становить 13,5% від загальної кількості біженців. Проте, багато українців, коментуючи цю ситуацію, вказують на різні причини безробіття.

Деякі з біженців відзначають, що допомога, яку вони отримують від соціальної служби, є достатньою для життя. А інші критикують пропозиції Німецького центру зайнятості, які надають лише примітивні роботи з низькою зарплатою.

"Це не варте того! Я отримую лише 563 євро допомоги на руки", — розповів один з біженців журналістам Bild.

Також українські жінки, які виховують дітей самостійно, зазначають, що або чекають, доки дитина виросте достатньо, аби піти на роботу, або намагаються знайти роботу на неповний робочий день.

Багато хто зазначає, що перш ніж шукати роботу, вони бажають вивчити німецьку мову.

"Для цього мені потрібно спочатку по-справжньому вивчити німецьку. Поєднувати мовні курси та роботу складно", — зауважив один із біженців виданню.

Нагадаємо раніше повідомлялось, що українські біженці можуть отримати або продовжити тимчасову посвідку на проживання в Німеччині без необхідності мати дійсний паспорт. Для цього, як заявили в уряді Берліна, німецька влада повинна мати змогу ідентифікувати особу.

Також ми розповідали, що деякі райони Німеччини більше не хочуть приймати біженців з України.

Німеччина
робота
фінансова допомога
біженці
війна в Україні
безробітній

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

25 квітня 2024

15:54 Стало відомо, як каратимуть чоловіків, які не зʼявляться в ТЦК протягом 60 днів