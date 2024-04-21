Деякі райони Німеччини більше не хочуть приймати біженців з України — Welt

Українські біженці. Фото: Reuters

У Німеччині деякі райони та муніципалітети заявили про обмеження можливості прийому нових біженців, зокрема й з України. Це відбувається з огляду на стабільно високий рівень міграції.

Про це заявив Президент Німецької асоціації районів (DLT) Рейнхард Загер в інтерв'ю для Welt.

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За його словами, кілька районів і муніципалітетів регулярно стикаються з переповненням через міграцію, яка включає як законні, так і нелегальні потоки. Інтеграція такої великої кількості людей стає неможливою, а проблеми зростають.

"При всій важливій солідарності з Україною ми вдаємося до питання, чи потрібно стільким людям з країни, яку атакує Росія, приїхати до нас", — зазначив Загер.

Він висловив погляд, що Українцям краще залишатися в безпечних місцях на заході України.

Загер також висловив думку, що Польща може бути більш готовою прийняти українських біженців за підтримки ЄС.

Президент DLT висловив серйозні занепокоєння стосовно питання міграції та наголосив на необхідності "послідовного захисту кордонів Німеччини". Він запропонував масштабні політичні дебати з проблеми, оскільки країні складно приймати більше ніж 300 тисяч мігрантів щорічно.

Нагадаємо, що нещодавно у Німеччині було введено систему соціальних платіжних карт. Тепер кожен четвертий біженець вирішив або повернутися в Україну, або почати працювати.

Також ми писали про те, що чеський уряд пропонує розширити можливості перебування українських біженців.