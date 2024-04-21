Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Деякі райони Німеччини більше не хочуть приймати біженців з України — Welt arrow

Деякі райони Німеччини більше не хочуть приймати біженців з України — Welt

21 квітня 2024 13:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Деякі райони Німеччини більше не хочуть приймати біженців з України — Welt
Українські біженці. Фото: Reuters
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Німеччині деякі райони та муніципалітети заявили про обмеження можливості прийому нових біженців, зокрема й з України. Це відбувається з огляду на стабільно високий рівень міграції.

Про це  заявив Президент Німецької асоціації районів (DLT) Рейнхард Загер в інтерв'ю для Welt.

Читайте також:

Прийом біженців в Німеччині 

За його словами, кілька районів і муніципалітетів регулярно стикаються з переповненням через міграцію, яка включає як законні, так і нелегальні потоки. Інтеграція такої великої кількості людей стає неможливою, а проблеми зростають.

"При всій важливій солідарності з Україною ми вдаємося до питання, чи потрібно стільким людям з країни, яку атакує Росія, приїхати до нас", — зазначив Загер.

Він висловив погляд, що Українцям краще залишатися в безпечних місцях на заході України.

Загер також висловив думку, що Польща може бути більш готовою прийняти українських біженців за підтримки ЄС.

Президент DLT висловив серйозні занепокоєння стосовно питання міграції та наголосив на необхідності "послідовного захисту кордонів Німеччини". Він запропонував масштабні політичні дебати з проблеми, оскільки країні складно приймати більше ніж 300 тисяч мігрантів щорічно.

Нагадаємо, що нещодавно у Німеччині було введено систему соціальних платіжних карт. Тепер кожен четвертий біженець вирішив або повернутися в Україну, або почати працювати.

Також ми писали про те, що чеський уряд пропонує розширити можливості перебування українських біженців.

Німеччина
українці
біженці
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

19 квітня 2024

13:46 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки — коли ситуація покращиться