Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Некоторые районы Германии больше не хотят принимать беженцев из Украины — Welt arrow

Некоторые районы Германии больше не хотят принимать беженцев из Украины — Welt

21 апреля 2024 13:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Некоторые районы Германии больше не хотят принимать беженцев из Украины.
Украинские беженцы. Фото: Reuters
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Германии некоторые районы и муниципалитеты заявили об ограничении возможности приема новых беженцев, в том числе из Украины. Это происходит с учетом стабильно высокого уровня миграции.

Об этом заявил Президент Немецкой ассоциации районов (DLT) Рейнхард Загер в интервью Welt.

Читайте также:

Прием беженцев в Германии

По его словам, несколько районов и муниципалитетов регулярно сталкиваются с переполнением из-за миграции, включающей как законные, так и нелегальные потоки. Интеграция такого множества людей становится невозможной, а проблемы растут.

"При всей важной солидарности с Украиной мы прибегаем к вопросу, нужно ли стольким людям из атакуемой Россией страны приехать к нам", — отметил Загер.

Он выразил мнение, что Украинцам лучше оставаться в безопасных местах на западе Украины.

Загер также выразил мнение, что Польша может быть более готова принять украинских беженцев при поддержке ЕС.

Президент DLT выразил серьезную обеспокоенность вопросом миграции и подчеркнул необходимость "последовательной защиты границ Германии". Он предложил масштабные политические дебаты по проблеме, поскольку стране сложно принимать более 300 тысяч мигрантов ежегодно.

Напомним, что недавно в Германии была введена система социальных платежных карт. Теперь каждый четвертый беженец решил либо возвратиться в Украину, либо начать работать.

Также мы писали о том, что чешское правительство предлагает расширить возможности пребывания украинских беженцев.

Германия
украинцы
беженцы
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

19 апреля 2024

13:46 Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о заморозках — когда ситуация улучшится