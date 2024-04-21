Некоторые районы Германии больше не хотят принимать беженцев из Украины.

Украинские беженцы. Фото: Reuters

В Германии некоторые районы и муниципалитеты заявили об ограничении возможности приема новых беженцев, в том числе из Украины. Это происходит с учетом стабильно высокого уровня миграции.

Об этом заявил Президент Немецкой ассоциации районов (DLT) Рейнхард Загер в интервью Welt.

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По его словам, несколько районов и муниципалитетов регулярно сталкиваются с переполнением из-за миграции, включающей как законные, так и нелегальные потоки. Интеграция такого множества людей становится невозможной, а проблемы растут.

"При всей важной солидарности с Украиной мы прибегаем к вопросу, нужно ли стольким людям из атакуемой Россией страны приехать к нам", — отметил Загер.

Он выразил мнение, что Украинцам лучше оставаться в безопасных местах на западе Украины.

Загер также выразил мнение, что Польша может быть более готова принять украинских беженцев при поддержке ЕС.

Президент DLT выразил серьезную обеспокоенность вопросом миграции и подчеркнул необходимость "последовательной защиты границ Германии". Он предложил масштабные политические дебаты по проблеме, поскольку стране сложно принимать более 300 тысяч мигрантов ежегодно.

Напомним, что недавно в Германии была введена система социальных платежных карт. Теперь каждый четвертый беженец решил либо возвратиться в Украину, либо начать работать.

Также мы писали о том, что чешское правительство предлагает расширить возможности пребывания украинских беженцев.