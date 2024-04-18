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Біженці в Чехії — скільки українців можуть отримати новий статус

18 квітня 2024 12:45
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Скільки українців у Чехії зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання
Українка з дітьми. Фото: Adobe
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Чеський уряд пропонує розширити можливості перебування українських біженців. Зокрема, 20 тисяч українців з 342 тисяч, які отримали тимчасовий захист в цій країні, зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання.

Про це повідомляє Radio Praha з посиланням на директорку Консорціуму неурядових організацій Андреа Крхову.

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За її словами, лише 20 тисяч українських біженців зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання у Чехії замість тимчасового захисту.

Ця можливість стосуватиметься лише тих українців, які відповідатимуть таким умовам:

  • мінімальний термін перебування в Чехії з тимчасовим захистом 2 роки;
  • економічна незалежність;
  • забезпеченість житлом.

"Людина, яка хоче отримати право на довгострокове перебування, не повинна залежати від виплат соціальної допомоги. Ми маємо інформацію, що сума, яка підтверджує економічну самостійність, наразі встановлена з урахуванням стандарту коштів, наявність яких вимагають довести від усіх іноземців, які подають заяви на довгострокове перебування в Чехії", — зазначила Крхова.

Вона додала, що з урахуванням розміру зарплат, які отримують у Чехії українські біженці, на сьогодні більшість не може вписатися в запропонований стандарт.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Німеччина планує запровадити загальнонаціональну платіжну картку для шукачів притулку та біженців. У майбутньому грошову допомогу надаватимуть у безготівковій формі.

Ми також повідомляли про те, які країни приймають біженців з України у 2024 році та на яких умовах. За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, на початку 2024 року у світі було понад 6,3 мільйона біженців з України. Попри велику кількість переселенців, країни Євросоюзу продовжили термін тимчасового захисту для українських громадян до 2025 року.

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Чехія
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