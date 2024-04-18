Сколько украинцев в Чехии могут получить разрешение на долгосрочное проживание

Беженцы в Чехии — сколько украинцев могут получить новый статус
Чешское правительство предлагает расширить возможности пребывания украинских беженцев. В частности, 20 тысяч украинцев из 342 тысяч, получивших временную защиту в этой стране, смогут получить разрешение на долгосрочное проживание.
Об этом сообщает Radio Praha со ссылкой на директора Консорциума неправительственных организаций Андреа Крхову.
По ее словам, только 20 тысяч украинских беженцев смогут получить разрешение на долгосрочное проживание в Чехии вместо временной защиты.
Эта возможность будет касаться только тех украинцев, которые будут отвечать следующим условиям:
- минимальный срок пребывания в Чехии с временной защитой 2 года;
- экономическая независимость;
- обеспеченность жильем.
"Человек, желающий получить право на долгосрочное пребывание, не должен зависеть от выплат социальной помощи. У нас есть информация, что сумма, подтверждающая экономическую самостоятельность, установлена с учетом стандарта средств, наличие которых требуют доказать от всех иностранцев, подающих заявления на долгосрочное пребывание в Чехии", — отметила Крхова.
Она добавила, что с учетом размера зарплат, получаемых в Чехии украинскими беженцами, на сегодняшний день большинство не может вписаться в предложенный стандарт.
Что еще нужно знать
Напомним, Германия планирует ввести общенациональную платежную карту для соискателей убежища и беженцев. В будущем денежная помощь будет предоставляться в безналичной форме.
Мы также сообщали, какие страны принимают беженцев из Украины в 2024 году и на каких условиях. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в начале 2024 года в мире насчитывалось более 6,3 миллиона беженцев из Украины. Несмотря на множество переселенцев, страны Евросоюза продлили срок временной защиты для украинских граждан до 2025 года.
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