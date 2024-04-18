Сколько украинцев в Чехии могут получить разрешение на долгосрочное проживание

Украинка с детьми. Фото: Adobe

Чешское правительство предлагает расширить возможности пребывания украинских беженцев. В частности, 20 тысяч украинцев из 342 тысяч, получивших временную защиту в этой стране, смогут получить разрешение на долгосрочное проживание.

Об этом сообщает Radio Praha со ссылкой на директора Консорциума неправительственных организаций Андреа Крхову.

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По ее словам, только 20 тысяч украинских беженцев смогут получить разрешение на долгосрочное проживание в Чехии вместо временной защиты.

Эта возможность будет касаться только тех украинцев, которые будут отвечать следующим условиям:

минимальный срок пребывания в Чехии с временной защитой 2 года;

экономическая независимость;

обеспеченность жильем.

"Человек, желающий получить право на долгосрочное пребывание, не должен зависеть от выплат социальной помощи. У нас есть информация, что сумма, подтверждающая экономическую самостоятельность, установлена с учетом стандарта средств, наличие которых требуют доказать от всех иностранцев, подающих заявления на долгосрочное пребывание в Чехии", — отметила Крхова.

Она добавила, что с учетом размера зарплат, получаемых в Чехии украинскими беженцами, на сегодняшний день большинство не может вписаться в предложенный стандарт.

Что еще нужно знать

Напомним, Германия планирует ввести общенациональную платежную карту для соискателей убежища и беженцев. В будущем денежная помощь будет предоставляться в безналичной форме.

Мы также сообщали, какие страны принимают беженцев из Украины в 2024 году и на каких условиях. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в начале 2024 года в мире насчитывалось более 6,3 миллиона беженцев из Украины. Несмотря на множество переселенцев, страны Евросоюза продлили срок временной защиты для украинских граждан до 2025 года.