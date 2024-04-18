Чверть біженців в Німеччині вирішили повернутися в Україну або знайти роботу — причина

Українські біженці. Фото: AP

Нещодавно у Німеччині було введено систему соціальних платіжних карт. Тепер кожен четвертий біженець вирішив або повернутися в Україну, або почати працювати.

Про це пише видання BILD у четвер, 18 квітня.

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Вернер Хеннінг з Християнсько-демократичного союзу був серед перших керівників місцевих адміністрацій, хто запровадив ці картки для біженців у районі Айхсфельд у Тюрінгії 1 грудня 2023 року. В інтерв’ю для BILD він розповів про успіхи, досягнуті завдяки цій системі безготівкових соціальних виплат.

За чотири місяці з 400 мігрантів, яким видано картки, 56 осіб повернулися на батьківщину, а 43 планують незабаром піти працювати.

"Це великий успіх. Ми дали зрозуміти, що для постійного перебування в Німеччині необхідно увійти у світ праці. Платіжна картка створила важливі стимули для біженців, щоб вони взяли на себе більше відповідальності за своє життя. Я радий, що пішов на цей ризик", — заявив Вернер Хеннінг.

Він зазначив, що введення цих карток спростило діалог щодо викликів, які виникають у контексті неправомірного використання соціальних пільг в Німеччині.

"Вперше виїзд із країни розглядався як цілком законна альтернатива небажанню працювати. Практична реалізація на низовому рівні дала відповіді на питання, які навряд чи були знайдені в інший спосіб через політичні настанови", — вважає член Християнсько-демократичного союзу.

Керівник районної адміністрації переконаний, що тільки непрацюючі біженці мають отримувати соціальні платіжні картки.

"Я відчуваю, що завдяки такому підходу ми досягаємо гарного прогресу в інтеграції біженців через роботу", — говорить він.

У квітні цього року Бундестаг затвердив нову політику, яка передбачає створення національної системи соціальних карток для банківських операцій, призначених для біженців. Відтепер, замість того, щоб отримувати готівку від уряду, біженці будуть отримувати кошти на ці картки. Це має на меті унеможливити переказ грошей родині за кордоном або контрабандистам.

Нагадаємо, що чеський уряд пропонує розширити можливості перебування українських біженців.

Раніше ми писали, що Німеччина планує запровадити загальнонаціональну платіжну картку для шукачів притулку та біженців.