Четверть беженцев в Германии решили вернуться в Украину или найти работу — причина

Украинские беженцы. Фото: AP

Недавно в Германии была введена система социальных платежных карт. Теперь каждый четвертый беженец решил либо возвратиться в Украину, либо начать работать.

Об этом пишет издание BILD в четверг, 18 апреля.

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Вернер Хеннинг из Христианско-демократического союза был среди первых руководителей местных администраций, кто ввел эти карты для беженцев в районе Айхсфельд в Тюрингии 1 декабря 2023 года. В интервью для BILD он рассказал об успехах, достигнутых благодаря этой системе безналичных социальных выплат.

За четыре месяца из 400 мигрантов, которым выданы карты, 56 человек вернулись на родину, а 43 планируют вскоре пойти работать.

"Это большой успех. Мы дали понять, что для постоянного пребывания в Германии необходимо войти в мир труда. Платежная карточка создала важные стимулы для беженцев, чтобы они взяли на себя больше ответственности за свою жизнь. Я рад, что пошел на этот риск", — заявил Вернер Хеннинг.

Он отметил, что введение этих карточек упростило диалог относительно вызовов, возникающих в контексте неправомерного использования социальных льгот в Германии.

"Впервые выезд из страны рассматривался как вполне законная альтернатива нежеланию работать. Практическая реализация на низовом уровне дала ответы на вопросы, которые вряд ли были найдены другим способом из-за политических установок", — считает член Христианско-демократического союза.

Руководитель районной администрации убежден, что только неработающие беженцы должны получать социальные платежные карты.

"Я чувствую, что благодаря такому подходу мы достигаем хорошего прогресса в интеграции беженцев через работу", — говорит он.

В апреле этого года Бундестаг утвердил новую политику, которая предусматривает создание национальной системы социальных карт для банковских операций, предназначенных для беженцев. Теперь, вместо того, чтобы обналичивать от правительства, беженцы будут получать средства на эти карты. Цель — сделать невозможным перевод денег семье за рубежом или контрабандистам.

Напомним, что чешское правительство предлагает расширить возможности пребывания украинских беженцев.

Ранее мы писали, что Германия планирует ввести общенациональную платежную карту для соискателей убежища и беженцев.