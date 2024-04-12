У Німеччині обмежать видачу готівки біженцям — що змінилось

Українські біженці. Фото: Reuters

У Німеччині обмежать видачу готівки біженцям. Там також введуть єдину платіжну карту для них. Біженці отримуватимуть соціальні виплати на неї, а не готівкою.

Про це повідомляє Tagesschau у п'ятницю, 12 квітня.

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Запровадження системи платіжних карток має на меті уникнути переказу мігрантами коштів соціальної допомоги контрабандистам чи їхнім родичам і друзям за кордоном.

Після внесення змін до закону місцеві органи влади мають право самостійно визначати обсяг готівкових коштів, які власники карток можуть зняти протягом певного періоду. Також передбачені винятки, за яких соціальну допомогу можна отримати готівкою, наприклад у разі блокування картки.

Зміна закону не змінює розмір соціальної допомоги, яку отримують шукачі притулку.

Нагадаємо, влада Польщі планує змінити умови надання виплат для українських дітей за програмою "800+ злотих". Вимоги мають намір посилити.

Також країни Європейського союзу (ЄС) продовжили термін дії захисту для українських біженців до березня 2025 року, однак деякі з них скорочують обсяги допомоги. Водночас ще є країни, які надають повноцінну підтримку українцям.