В Германии ограничат выдачу наличных беженцам — что изменилось

Украинские беженцы. Фото: Reuters

В Германии ограничат выдачу наличных беженцам. Там также будет введена единая платежная карта для них. Беженцы будут получать социальные выплаты на нее, а не наличными.

Об этом сообщает Tagesschau в пятницу, 12 апреля.

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Целью введения системы платежных карт является предотвращение перевода мигрантами средств социальной помощи контрабандистам или их родственникам и друзьям за рубежом.

После внесения изменений в закон, местные органы власти имеют право самостоятельно определять объем наличных средств, которые владельцы карт могут снять в течение определенного периода. Также предусмотрены исключения, при которых социальную помощь можно получить наличными, например, в случае блокировки карты.

Изменение закона не меняет размер социальной помощи, которую получают искатели убежища.

Напомним, власти Польши планируют изменить условия предоставления выплат для украинских детей по программе "800+ злотых". Требования намерены ужесточить.

Также страны Европейского союза (ЕС) продлили срок защиты для украинских беженцев до марта 2025 года, однако некоторые из них сокращают объемы помощи. В то же время, еще есть страны, которые оказывают полноценную поддержку украинцам.