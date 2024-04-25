Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Українцям дозволять залишатися у Німеччині з недійсним паспортом arrow

Українцям дозволять залишатися у Німеччині з недійсним паспортом

25 квітня 2024 17:52
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Українцям дозволять залишатися у Німеччині з недійсним паспортом
Українські біженці. Фото: cxid.info
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Українські біженці можуть отримати або продовжити тимчасову посвідку на проживання в Німеччині без необхідності мати дійсний паспорт. Для цього, як заявили в уряді Берліна, німецька влада повинна мати змогу ідентифікувати особу.

Про це повідомило видання DW у четвер, 25 квітня.

Читайте також:

Чи зможуть українці виїжджати з Німеччини без паспорта

За словами представника берлінського Сенату, який є однією з шістнадцяти федеральних земель Німеччини, питання перебування іноземців в країні підпадають під юрисдикцію земельної влади.

Право на перебування та всі супутні права залишаються в силі, незважаючи на рішення МЗС України тимчасово призупинити консульські послуги для українських чоловіків від 18 до 60 років, які знаходяться за кордоном.

Якщо українське посольство чи консульство відмовляє у видачі або продовженні паспорта через не пройдену військову службу, берлінське земельне управління у справах іноземців може видати проїзний документ, який буде використовуватися для подорожей за кордон.

Проте, як зазначає представник сенату, такі дії будуть здійснюватися лише у виняткових випадках. Імміграційні служби можуть видавати документи особам призовного віку, якщо вони мають вагомі причини для подорожі. 

"Відповідні платні клопотання про видачу німецького проїзного документа, будуть ретельно перевірятися і, як правило, відхилятися", — підкреслив представник берлінського Сенату.

Нагадаємо, українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Повідомлялося, що сталося це внаслідок технічних причин.

Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що українським чоловікам за кордоном перестали видавати документи.

Кабінет міністрів заборонив видачу документів українським чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном.

Тим часом у Польщі та Литві заявили про готовність допомогти Україні повернути громадян призовного віку. 

Раніше у Варшаві близько 300 українських чоловіків заблокували паспортний сервіс ДП "Документ" у Варшаві, вимагаючи видати їм паспорти. 

Німеччина
українці
Україна
біженці
паспорти
документи

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри