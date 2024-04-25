Українцям дозволять залишатися у Німеччині з недійсним паспортом

Українські біженці. Фото: cxid.info

Українські біженці можуть отримати або продовжити тимчасову посвідку на проживання в Німеччині без необхідності мати дійсний паспорт. Для цього, як заявили в уряді Берліна, німецька влада повинна мати змогу ідентифікувати особу.

Про це повідомило видання DW у четвер, 25 квітня.

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За словами представника берлінського Сенату, який є однією з шістнадцяти федеральних земель Німеччини, питання перебування іноземців в країні підпадають під юрисдикцію земельної влади.

Право на перебування та всі супутні права залишаються в силі, незважаючи на рішення МЗС України тимчасово призупинити консульські послуги для українських чоловіків від 18 до 60 років, які знаходяться за кордоном.

Якщо українське посольство чи консульство відмовляє у видачі або продовженні паспорта через не пройдену військову службу, берлінське земельне управління у справах іноземців може видати проїзний документ, який буде використовуватися для подорожей за кордон.

Проте, як зазначає представник сенату, такі дії будуть здійснюватися лише у виняткових випадках. Імміграційні служби можуть видавати документи особам призовного віку, якщо вони мають вагомі причини для подорожі.

"Відповідні платні клопотання про видачу німецького проїзного документа, будуть ретельно перевірятися і, як правило, відхилятися", — підкреслив представник берлінського Сенату.

Нагадаємо, українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Повідомлялося, що сталося це внаслідок технічних причин.

Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що українським чоловікам за кордоном перестали видавати документи.

Кабінет міністрів заборонив видачу документів українським чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном.

Тим часом у Польщі та Литві заявили про готовність допомогти Україні повернути громадян призовного віку.

Раніше у Варшаві близько 300 українських чоловіків заблокували паспортний сервіс ДП "Документ" у Варшаві, вимагаючи видати їм паспорти.