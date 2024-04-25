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Украинцам разрешат оставаться в Германии с недействительным паспортом

25 апреля 2024 17:52
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Бригадир София
редактор
Украинцам разрешат оставаться в Германии с недействительным паспортом
Украинские беженцы. Фото: cxid.info
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Украинские беженцы могут получить или продлить временный вид на жительство в Германии без необходимости иметь действительный паспорт. Для этого, как заявили в правительстве Берлина, германские власти должны иметь возможность идентифицировать личность.

Об этом сообщило издание DW в четверг, 25 апреля.

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По словам представителя берлинского Сената, являющегося одной из шестнадцати федеральных земель Германии, вопросы пребывания иностранцев в стране подпадают под юрисдикцию земельных властей.

Право на пребывание и все сопутствующие права остаются в силе, несмотря на решение МИД Украины временно приостановить находящиеся за рубежом консульские услуги для украинских мужчин от 18 до 60 лет.

Если украинское посольство или консульство отказывает в выдаче или продлении паспорта из-за не пройденной военной службы, берлинское земельное управление по делам иностранцев может выдать проездной документ, который будет использоваться для путешествий за границу.

Однако как отмечает представитель сената, такие действия будут совершаться только в исключительных случаях. Иммиграционные службы могут выдавать документы лицам призывного возраста, если у них есть веские причины для путешествия.

"Соответствующие платные ходатайства о выдаче немецкого проездного документа будут тщательно проверяться и, как правило, отклоняться", — подчеркнул представитель берлинского Сената.

Напомним, украинцам приостановили выдачу готовых документов в заграничных подразделениях ГП "Документ". Сообщалось, что произошло это вследствие технических причин.

Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что украинским мужчинам за рубежом перестали выдавать документы.

Кабинет министров запретил выдачу документов украинским мужчинам призывного возраста, которые находятся за границей. 

Тем временем в Польше и Литве заявили о готовности помочь Украине вернуть граждан призывного возраста.

Ранее в Варшаве около 300 украинских мужчин заблокировали паспортный сервис ГП "Документ" в Варшаве, требуя выдать паспорта.

Германия
украинцы
Украина
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