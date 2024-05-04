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В Германии большинство украинских беженцев сидят без работы — Bild

4 мая 2024 18:03
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Германии большинство украинских беженцев сидят без работы.
Украинские беженцы. Фото: Reuters
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Большинство украинских беженцев в Германии остаются без работы — это касается значительного количества трудоспособного населения от 15 до 65 лет. Многие украинцы отмечают, что помощь, которую они получают от социальной службы, "очень хорошая" и ее хватает на жизнь.

Об этом говорится в материале Bild, опубликованном в субботу, 4 мая.

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В настоящее время в Федеративной Республике Германия зарегистрировано 1,1 миллиона беженцев из Украины, однако только 113 000 из них имеют официальную работу с социальным пакетом, а еще 36 000 частично заняты.

По данным издания, только 21% трудоспособных украинцев работают, что составляет 13,5% от общего числа беженцев. Однако многие украинцы, комментируя эту ситуацию, указывают на разные причины безработицы.

Некоторые из беженцев отмечают, что помощь, которую они получают от социальной службы, достаточно для жизни. А другие критикуют предложения Немецкого центра занятости, которые предоставляют лишь примитивные вакансии с низкой зарплатой.

"Это не стоит того! Я получаю всего 563 евро помощи на руки", — рассказал один из беженцев журналистам Bild.

Также украинские женщины, воспитывающие детей самостоятельно, отмечают, что или ждут, пока ребенок вырастет достаточно, чтобы пойти на работу, или пытаются найти работу на неполный рабочий день.

Многие отмечают, что прежде чем искать работу, они желают выучить немецкий язык.

"Для этого мне нужно сначала по-настоящему выучить немецкий. Совмещать языковые курсы и работу сложно", — отметил один из беженцев изданию.

Напомним ранее сообщалось, что украинские беженцы могут получить или продлить временный вид на жительство в Германии без необходимости иметь действительный паспорт. Для этого, как заявили в правительстве Берлина, германские власти должны иметь возможность идентифицировать личность.

Также мы рассказывали, что некоторые районы Германии больше не хотят принимать беженцев из Украины.

Германия
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беженцы
война в Украине
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