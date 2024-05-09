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Українці масово покидають деякі країни ЄС — дані Євростату

9 травня 2024 17:04
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Українці масово покидають деякі країни ЄС — дані Євростату
Українські біженці. Фото ілюстративне: REUTERS/Kacper Pempel
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Станом на травень 2024 року у країнах ЄС тимчасовим захистом користуються 4,2 млн українських біженців. Проте їхня кількість в деяких країнах починає стрімко зменшуватись.

Про це йдеться в офіційних даних Євростату.

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За останніми даними, станом на кінець березня 2024 року, статус тимчасового захисту у ЄС мали 4 211 495 українців, тоді як у кінці лютого нараховувалося 4 234 595 біженців.

Серед країн з найбільшою кількістю українських біженців продовжують залишатись:

  • Німеччина (1,3 мільйона осіб, 30,9% від загальної кількості ЄС);
  • Польща (955 тисяч осіб, 22,7%);
  • Чехія (364 тисяч осіб, 8,7%).

Разом з тим, до кількох країн у березні прибула наступна кількість українців:

  • Німеччина (+15,2 тисячі осіб; +1,2%);
  • Нідерланди (+4,7 тисячі осіб; +4,0%);
  • Болгарія (+3,4 тисячі осіб; + 7,6%).

Як вказано у Євростаті, кількість українських біженців зменшилася у дев'яти країнах ЄС. Найбільше зниження фіксується у:

  • Чехії (-20,7 тисячі осіб; -5,4%);
  • Швеції (-9,9 тисячі осіб; -21,5%);
  • Австрії (-9,1 тисячі осіб; -11,1%);
  • Данії (-5,3 тисячі осіб; -14,5%);
  • Польщі (-1,6 тисячі осіб; -0,2%).

Додатково зазначається, що 98% громадян України складають переважну більшість тих, хто отримав тимчасовий захист у країнах ЄС:

  • 45,8% — дорослі жінки;
  • 32,8% — діти;
  • 21,4% — дорослі чоловіки.

Нагадаємо, раніше уряд Швеції оголосив намір спростити деякі правила для українських біженців, і вже подав пропозицію про пришвидшення реєстрації та отримання номерів соціального страхування.

Водночас нідерландський основний центр для реєстрації українських біженців Jaarbeurs протягом декількох місяців фактично не приймав чоловіків через дефіцит місць у притулках.

Польща
Німеччина
українці
Чехія
Данія
Нідерланди
Швеція
Україна
Австрія
біженці
Болгарія
ЄС

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