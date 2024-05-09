Українці масово покидають деякі країни ЄС — дані Євростату
Станом на травень 2024 року у країнах ЄС тимчасовим захистом користуються 4,2 млн українських біженців. Проте їхня кількість в деяких країнах починає стрімко зменшуватись.
Про це йдеться в офіційних даних Євростату.
З країн ЄС почали виїжджати українці
За останніми даними, станом на кінець березня 2024 року, статус тимчасового захисту у ЄС мали 4 211 495 українців, тоді як у кінці лютого нараховувалося 4 234 595 біженців.
Серед країн з найбільшою кількістю українських біженців продовжують залишатись:
- Німеччина (1,3 мільйона осіб, 30,9% від загальної кількості ЄС);
- Польща (955 тисяч осіб, 22,7%);
- Чехія (364 тисяч осіб, 8,7%).
Разом з тим, до кількох країн у березні прибула наступна кількість українців:
- Німеччина (+15,2 тисячі осіб; +1,2%);
- Нідерланди (+4,7 тисячі осіб; +4,0%);
- Болгарія (+3,4 тисячі осіб; + 7,6%).
Як вказано у Євростаті, кількість українських біженців зменшилася у дев'яти країнах ЄС. Найбільше зниження фіксується у:
- Чехії (-20,7 тисячі осіб; -5,4%);
- Швеції (-9,9 тисячі осіб; -21,5%);
- Австрії (-9,1 тисячі осіб; -11,1%);
- Данії (-5,3 тисячі осіб; -14,5%);
- Польщі (-1,6 тисячі осіб; -0,2%).
Додатково зазначається, що 98% громадян України складають переважну більшість тих, хто отримав тимчасовий захист у країнах ЄС:
- 45,8% — дорослі жінки;
- 32,8% — діти;
- 21,4% — дорослі чоловіки.
Нагадаємо, раніше уряд Швеції оголосив намір спростити деякі правила для українських біженців, і вже подав пропозицію про пришвидшення реєстрації та отримання номерів соціального страхування.
Водночас нідерландський основний центр для реєстрації українських біженців Jaarbeurs протягом декількох місяців фактично не приймав чоловіків через дефіцит місць у притулках.
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