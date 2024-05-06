Центр для біженців у Нідерландах відмовився приймати чоловіків з України

Українські біженці. Фото: AP

Основний центр для реєстрації українських біженців Jaarbeurs, розташований у нідерландському Утрехті, протягом декількох місяців фактично не приймав чоловіків. Офіційною причиною є дефіцит місць у притулках.

Про це повідомила нідерландська газета NRC у неділю, 6 травня.

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Центр реєстрації спершу закрився на невизначений термін у лютому. Пізніше реєстраційна служба так і не відновила свою роботу в повному обсязі. Доступ залишається відкритим для жінок, сімей з неповнолітніми дітьми та осіб, що перебувають у соціально вразливому становищі. Точна дата, коли реєстраційний центр знову почне приймати всіх біженців з України, залишається невідомою.

Згідно з інформацією від МВС, на початку квітня кількість реєстрацій скоротилася вдвічі і становить 180 на тиждень. На цей час у муніципалітетах Нідерландів зареєстровано близько 110 000 українців.

Нагадаємо, на фоні ситуації на фронті в Україні Німеччина розпочинає дискусії щодо можливості повернення українських чоловіків з-за кордону. Обговорення цього питання планується на 7 травня.

Раніше уряд Польщі продовжив тимчасовий захист для українських біженців у країні до 30 вересня 2025 року. А в Угорщині заявили, що країна не видаватиме Україні чоловіків-біженців, незалежно від того, є вони військовозобов'язаним чи ні.