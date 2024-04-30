Польський уряд продовжив термін перебування українців в країні до наступного року

Засідання польського уряду. Фото: Radek Pietruszka/PAP

Уряд Польщі продовжив тимчасовий захист для українських біженців в країні до 30 вересня 2025 року. Також він передбачає прив'язку виплат та допомоги до обов'язкової шкільної освіти для українських дітей.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє PAP.

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Нововведення у законі передбачають прив'язку виплат допомоги "800 плюс" та допомоги "Добрий старт" до обов'язкового шкільного навчання. Ці виплати надаватимуться особам, які проживають з дитиною на території Польщі, у випадку, якщо дитина виконує обов'язок дошкільної підготовки або навчається. Вийнятки становлять випадки, коли дитина не досягла віку, коли ці обов'язки на неї не поширюються, або були відтерміновані.

"У законі ми вносимо зміни до чинних положень, особливо у сфері освіти. Дуже багато людей повідомляють про випадки, коли беруться пільги та відбувається негайний виїзд в Україну. Ми посилюємо систему, робимо її більш прозорою. Ми будемо підтримувати громадян України, які змушені були тікати від війни та знайшли притулок у Польщі, але ми також очікуємо чітких і зрозумілих правил. Все це є в законі, який ми сьогодні прийняли в уряді", — сказав політик.

Поправка також розширює тимчасовий захист для українських біженців, який був запроваджений виконавчим рішенням Ради ЄС від 4 березня 2022 року, в якому йдеться про масовий приплив переміщених осіб. Згідно з ним, проживання буде легальним до 30 вересня 2025 року.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський заявив, що тимчасовий захист також нададуть громадянам України без паспорта.

Також не так давно глава Міноборони країни заявив про готовність допомогти Україні повернути громадян призовного віку.