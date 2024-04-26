У Польщі зробили заяву про надання тимчасового захисту для українських біженців без паспорту

Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський. Фото: @MSWiA_GOV_PL/twitter.com

У Польщі продовжать захист для українських біженців, який діє поки що до 30 червня. Тимчасовий захист також пообіцяють надати громадянам України без паспорту.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський, повідомляє видання Gazeta.

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За словами міністра, уряд знайде шляхи для вирішення проблеми українських біженців у Польщі, у тому числі тих, хто не має паспорта. Він наголосив, що всі права українців у Польщі закріплені у законах і обіцяв продовжити захист для українських біженців, який зараз діє лише до 30 червня.

Міністр також зазначив, що особи без паспортів підлягатимуть тимчасовому захисту, а Польща гарантує охорону їхніх прав та не передасть їх приватні дані нікому, включаючи Україну.

Як відомо, Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою українські чоловіки призовного віку більше не зможуть отримати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за межами України.

Після цього у Варшаві 300 українських чоловіків заблокували паспортний сервіс.