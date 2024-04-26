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В Польше сделали заявление о предоставлении временной защиты для украинских беженцев без паспорта

26 апреля 2024 15:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Польше сделали заявление о предоставлении временной защиты для украинских беженцев без паспорта
Министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский. Фото: @MSWiA_GOV_PL/twitter.com
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Польше продолжат защиту для украинских беженцев, которая действует пока до 30 июня. Временную защиту также пообещают предоставить гражданам Украины без паспорта.

Об этом заявил министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский, сообщает издание Gazeta.

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По словам министра, правительство найдет пути для решения проблемы украинских беженцев в Польше, в том числе не имеющих паспорта. Он подчеркнул, что все права украинцев в Польше закреплены в законах и обещал продолжить защиту для украинских беженцев, которая сейчас действует только до 30 июня.

Министр также отметил, что лица без паспортов будут подлежать временной защите, а Польша гарантирует охрану их прав и не передаст их частные данные никому, включая Украину.

Как известно, Кабинет министров принял постановление, согласно которому украинские мужчины призывного возраста больше не смогут получить загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за пределами Украины.

После этого в Варшаве 300 украинских мужчин заблокировали паспортный сервис.

Польша
украинцы
Украина
беженцы
паспорта

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