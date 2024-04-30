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Польское правительство продлило срок пребывания украинцев в стране до следующего года

30 апреля 2024 18:38
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Илья Рябинин
редактор
Польское правительство продлило срок пребывания украинцев в стране до следующего года
Заседание польского правительства. Фото: Radek Pietruszka/PAP
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Правительство Польши продлило временную защиту для украинских беженцев в стране до 30 сентября 2025 года. Также он предусматривает привязку выплат и пособий к обязательному школьному образованию для украинских детей.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает PAP.

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Нововведения в законе предусматривают привязку выплат помощи "800 плюс" и помощи "Добрый старт" к обязательному школьному обучению. Эти выплаты будут предоставляться лицам, проживающим с ребенком на территории Польши, в случае, если ребенок исполняет обязанность дошкольного обучения или обучается. Исключения составляют случаи, когда ребенок не достиг возраста, когда эти обязанности на него не распространяются или были отсрочены.

"В законе мы вносим изменения в действующие положения, особенно в сфере образования. Очень многие сообщают о случаях, когда берутся льготы и происходит немедленный выезд в Украину. Мы усиливаем систему, делаем ее более прозрачной. Мы будем поддерживать граждан Украины, которые вынуждены были бежать от войны и нашли убежище в Польше, но мы также ожидаем четких и понятных правил", — сказал политик. 

Поправка также расширяет временную защиту для украинских беженцев, которая была введена исполнительным решением Совета ЕС от 4 марта 2022 года, в котором говорится о массовом притоке перемещенных лиц. Согласно ему, проживание будет легальным до 30 сентября 2025 года.

Напомним, ранее министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский заявил, что временная защита также будет предоставлена гражданам Украины без паспорта.

Также недавно глава Минобороны страны заявил о готовности помочь Украине вернуть граждан призывного возраста.

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