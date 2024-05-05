В Німеччині почнуть обговорювати можливість повернення українських чоловіків з-за кордону — ЗМІ

Українські біженці. Фото: cxid.info

На фоні ситуації на фронті в Україні, Німеччина розпочинає дискусії щодо можливості повернення українських чоловіків з-за кордону. Обговорення цього питання планується на 7 травня.

Про це повідомляє видання Tagesspiegel, посилаючись на міністра внутрішніх справ Гессен Романа Посека.

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Повернення військовозобов'язаних з-за кордону

Посек висловив готовність Німеччини допомагати Україні у поверненні військовозобов'язаних, вказавши, що це може містити допомогу для тих, хто перебуває за кордоном, але готовий вступити до боротьби. Однак він наголосив на необхідності підтримати обороноздатність України.

За словами Посека, Україна виражає намір призвати більше новобранців, включаючи чоловіків віком від 18 до 60 років та тих, хто мешкає за кордоном. Однак, країна більше не буде видавати їм нові паспорти через свої іноземні консульства, якщо вони не вступлять на військовий облік.

Посек зауважив, що Німеччина не планує надавати заміну документів українським громадянам у ФРН, оскільки він не бачить на те підстав. Він також зазначив, що обговорення щодо дій з українськими чоловіками призовного віку розпочнуться у Німеччині з 7 травня.

За звітом, кілька земельних урядів розглядають можливість прийняття загальнонаціонального рішення з цього питання, підкресливши важливість підтримки України у військових діях.

Нагадаємо раніше повідомлялось, що українські біженці можуть отримати або продовжити тимчасову посвідку на проживання в Німеччині без необхідності мати дійсний паспорт. Для цього, як заявили в уряді Берліна, німецька влада повинна мати змогу ідентифікувати особу.

Також ми розповідали, що нові правила перетину кордону можуть зʼявитися, коли новий закон про мобілізацію набуде чинності. Речник ДПСУ, Андрій Демченко, зазначив, що ці зміни можуть стосуватися лише окремих категорій осіб і, ймовірно, не будуть кардинальними.