В Германии начнут обсуждать возможность возвращения украинских мужчин из-за границы — СМИ
На фоне ситуации на фронте в Украине Германия начинает дискуссии о возможности возвращения украинских мужчин из-за границы. Обсуждение этого вопроса планируется 7 мая.
Об этом сообщает издание Tagesspiegel, ссылаясь на министра внутренних дел Гессен Романа Посека.
Возвращение военнообязанных из-за границы
Посек выразил готовность Германии помогать Украине в возвращении военнообязанных, указав, что это может содержать помощь для находящихся за рубежом, но готов вступить в борьбу. Однако он подчеркнул необходимость поддержать обороноспособность Украины.
По словам Посека, Украина выражает намерение призвать больше новобранцев, включая мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и проживающих за рубежом. Однако страна больше не будет выдавать им новые паспорта из-за своих иностранных консульств, если они не вступят на военный учет.
Посек отметил, что Германия не планирует заменить документы украинским гражданам в ФРГ, поскольку он не видит на то оснований. Он также отметил, что обсуждения действий с украинскими мужчинами призывного возраста начнутся в Германии с 7 мая.
По отчету несколько земельных правительств рассматривают возможность принятия общенационального решения по этому вопросу, подчеркнув важность поддержки Украины в военных действиях.
Напомним ранее сообщалось, что украинские беженцы могут получить или продлить временный вид на жительство в Германии без необходимости иметь действительный паспорт. Для этого, как заявили в правительстве Берлина, германские власти должны иметь возможность идентифицировать личность.
Также мы рассказывали, что новые правила пересечения границы могут появиться, когда новый закон о мобилизации вступит в силу. Представитель ГНСУ, Андрей Демченко, отметил, что эти изменения могут касаться только отдельных категорий лиц и, вероятно, не будут кардинальными.
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