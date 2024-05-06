В Угорщині визначилися, чи видаватимуть Україні ухилянтів

Віцепрем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн. Фото: Reuters

Віцепрем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн заявив, що його країна не видасть Україні українського біженця, незалежно від того, є він військовозобов'язаним чи ні.

Про це пише угорське видання ATV з посиланням на відповідь Шем'єна на запит у понеділок, 6 травня.

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Жолт Шем'єн заявив, що Угорщина не розслідує, чи є людина військовозобов’язаною в Україні чи ні, та "виходячи з елементарної гуманності, не дозволить відправити їх на смерть".

"Кожен біженець з України в Угорщині — у цілковитій безпеці та отримує всю допомогу — чи то угорську, чи українську", — сказав посадовець.

Нагадаємо, Чехія "не вітає" українських чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.

Раніше ми повідомляли, що українські прикордонники щоденно не випускають за межі держави близько 120-150 громадян. Причиною цього, зокрема, є відсутність відповідних документів для перетину кордону.

До слова, в Україні розробляють новий документ для військовослужбовців, резервістів та призовників. Він замінить старий військовий квиток.