Чехія не підтримує українців, які уникають мобілізації

Міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський. Фото: Profimedia

На території Чехії "не вітають" українських чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.

Про це повідомляє чеське видання novinky.cz.

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"Я розумію проблему від'їзду українських чоловіків призовного віку. Чехія вже давно підтримує українських біженців і ми вітаємо їх на нашій території. Але не тих, хто намагається уникнути встановленого законом обов'язку", — сказав Липавський.

За даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, тимчасовий захист у країні отримали 94 тисячі 643 чоловіки віком від 18 до 65 років.

Нагадаємо, чеський уряд пропонував розширити можливості перебування українських біженців. Зокрема, 20 тисяч українців з 342 тисяч, які отримали тимчасовий захист в цій країні, зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання.

Раніше ми повідомляли, що в Державному департаменті Сполучених Штатів заявили, що у Вашингтона немає жодного рішення або офіційної позиції щодо спроби України повернути військовозобов'язаних чоловіків. При цьому уряд США поважає право Києва визначати свою політику.

Також ми писали про те, що у 2024 році у більш ніж 60% українських біженців, які перебувають за кордоном, зросли доходи проти довоєнного показника. Також за цей час зросла частка тих, хто залучений до роботи.