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Чехія не підтримує українців, які уникають мобілізації

3 травня 2024 14:11
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Чехія не підтримує українців, які уникають мобілізації
Міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський. Фото: Profimedia
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

На території Чехії "не вітають" українських чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.

Про це повідомляє чеське видання novinky.cz.

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"Я розумію проблему від'їзду українських чоловіків призовного віку. Чехія вже давно підтримує українських біженців і ми вітаємо їх на нашій території. Але не тих, хто намагається уникнути встановленого законом обов'язку", — сказав Липавський.

За даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, тимчасовий захист у країні отримали 94 тисячі 643 чоловіки віком від 18 до 65 років.

Нагадаємо, чеський уряд пропонував розширити можливості перебування українських біженців. Зокрема, 20 тисяч українців з 342 тисяч, які отримали тимчасовий захист в цій країні, зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання.

Раніше ми повідомляли, що в Державному департаменті Сполучених Штатів заявили, що у Вашингтона немає жодного рішення або офіційної позиції щодо спроби України повернути військовозобов'язаних чоловіків. При цьому уряд США поважає право Києва визначати свою політику.

Також ми писали про те, що у 2024 році у більш ніж 60% українських біженців, які перебувають за кордоном, зросли доходи проти довоєнного показника. Також за цей час зросла частка тих, хто залучений до роботи.

Чехія
біженці
мобілізація
війна в Україні
ухилянти

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