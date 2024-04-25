У США відповіли, чи допоможуть повернути чоловіків призовного віку в Україну

Державний департамент США. Фото: Council on Foreign Relations

У Державному департаменті Сполучених Штатів заявили, що у Вашингтона немає жодного рішення або офіційної позиції щодо спроби України повернути військовозобов'язаних чоловіків. При цьому уряд США поважає право Києва визначати свою політику.

Про це повідомляє Радіо Свобода сьогодні, 25 квітня, з посиланням на заяву офіційного представника дипломатичного відомства США в Брюсселі Деніела Сайзека.

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За словами Деніела Сайзека, немає жодного рішення досі від уряду США — допомоги чи не допомагати Україні в цій галузі.

Він додав, що доля громадян України — насамперед її справа, й зауважив, що українському урядові слід "уважно діяти щодо цього питання".

Призупинення консульських послуг за кордоном для українських чоловіків мобілізаційного віку Сайзек назвав "складним питанням".

"Зрозуміло, що потрібні люди для ЗСУ, аби захищати країну… Це складне питання і важко сказати. Важливо, що Європа, і певною мірою США теж, — вітали українців, які вирішили, що їм та їхнім родинам потрібно було виїхати з України, і це була ще одна важлива частина підтримки Європи. Водночас правильно, що уряду України потрібно інтенсивно та серйозно вивчати ситуацію. А уряд США поважає право уряду України визначати свою політику", — резюмував представник Держдепартаменту.

Напередодні уряд України заборонив пересилати закордонні паспорти і паспорти громадянина України за кордон. Відповідно до постанови уряду від 23 квітня чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати документи лише на території України.

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