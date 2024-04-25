Видача паспортів за кордоном — які категорії чоловіків зможуть отримати документ

Оформлення документів. Фото: ДП "Документ"

Чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено видачу паспортів за межами країни. Однак, існують певні винятки з цього правила.

Про це стало відомо з постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня.

Читайте також:

Хто може отримати паспорт закордоном

Ось деякі категорії осіб, на яких не поширюється заборона:

чоловіки з інвалідністю, що мають відповідне посвідчення або документи про соціальну допомогу;

чоловіки, чиї дружини мають інвалідність, якщо вони їх супроводжують за кордон, при наявності документів, що підтверджують сімейні зв’язки та інвалідність;

чоловіки, які супроводжують за кордон батьків або батьків дружини з інвалідністю I або II групи;

чоловіки, що забезпечують постійний догляд за особами з інвалідністю I або II групи;

батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років;

батьки, які мають на утриманні повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи;

діди, повнолітні брати та вітчими, які супроводжують дітей з інвалідністю за кордон, якщо вони не підлягають призову;

особи, які потребують постійного догляду, — у супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними;

чоловіки з інвалідністю та інші особи, що потребують постійного догляду і проживають у закладах, що надають стаціонарний догляд.

Також, у випадку введення надзвичайного або воєнного стану в Україні, заборона на отримання паспортів не стосується осіб, які супроводжують дітей з певними захворюваннями. Серед цих захворювань:

тяжкі перинатальні ураження нервової системи;

тяжкі вроджені вади розвитку;

рідкісні орфанні захворювання;

онкологічні та онкогематологічні захворювання;

дитячий церебральний параліч;

тяжкі психічні розлади;

цукровий діабет I типу;

гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;

діти, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа або паліативної допомоги.

Заборона також не стосується осіб, які супроводжували:

дітей, які не досягли 18-річного віку та не належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, але які зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, влаштовані до сімей патронатних вихователів;

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 18-річного віку, в супроводі одного із законних представників;

дітей, які не досягли 16-річного віку.

Остання група громадян, які можуть отримати паспорт за кордоном, це особи, що покинули країну через воєнні дії, розпочаті Росією проти України. До цієї категорії належать:

члени оборонних та безпекових структур, які отримали поранення внаслідок російської військової агресії та вирушили за кордон для отримання медичної допомоги.

Перетин кордону цими особами дозволений за умови супроводу одним із родичів першого ступеня спорідненості.

Нагадаємо, українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Повідомлялося, що сталося це внаслідок технічних причин.

Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що українським чоловікам за кордоном перестали видавати документи.

Кабінет міністрів заборонив видачу документів українським чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном.

Раніше у Варшаві близько 300 українських чоловіків заблокували паспортний сервіс ДП "Документ" у Варшаві, вимагаючи видати їм паспорти.