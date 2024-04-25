Выдача паспортов за границей — какие категории мужчин смогут получить документ

Оформление документов. Фото: ГП "Документ"

Мужчинам от 18 до 60 лет запрещена выдача паспортов за пределами страны. Однако существуют определенные исключения из этого правила.

Об этом стало известно из постановления Кабинета Министров Украины от 23 апреля.

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Кто может получить паспорт за границей

Вот некоторые категории лиц, на которых не распространяется запрет:

мужчины с инвалидностью, имеющие соответствующее удостоверение или документы о социальной помощи;

мужчины, чьи жены имеют инвалидность, если они сопровождают их за границу, при наличии документов, подтверждающих семейные связи и инвалидность;

мужчины, сопровождающие за границу родителей или родителей супруги с инвалидностью I или II группы;

мужчины, обеспечивающие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы;

родители, опекуны, попечители, приемные родители и родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители, имеющие на иждивении совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

деды, совершеннолетние братья и отчимы, сопровождающие детей с инвалидностью за границу, если они не подлежат призыву;

лица, нуждающиеся в постоянном уходе, — в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными;

мужчины с инвалидностью и другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе и проживающие в учреждениях, предоставляющих стационарный уход.

Также в случае введения чрезвычайного или военного положения в Украине запрет на получение паспортов не касается лиц, сопровождающих детей с определенными заболеваниями. Среди этих заболеваний:

тяжелые перинатальные поражения нервной системы;

тяжелые врожденные пороки развития;

редкие орфанные заболевания;

онкологические и онкогематологические заболевания;

детский церебральный паралич;

тяжелые психические расстройства;

сахарный диабет I типа;

острые или хронические заболевания почек IV степени;

дети, получившие тяжелую травму, нуждаются в трансплантации органа или паллиативной помощи.

Запрет также не касается лиц, сопровождавших:

детей, не достигших 18-летнего возраста и не относящихся к категории детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, но зачисленных в учреждения разных типов, форм собственности и подчинения на круглосуточное пребывание, устроенных в семьи патронатных воспитателей;

детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, не достигших 18-летнего возраста, в сопровождении одного из законных представителей;

детей, не достигших 16-летнего возраста.

Последняя группа граждан, которые могут получить паспорт за границей, это лица, покинувшие страну из-за военных действий, начатые Россией против Украины. К этой категории относятся:

члены оборонных и структур безопасности, которые получили ранения в результате российской военной агрессии и отправились за границу для получения медицинской помощи.

Пересечение границы этими лицами разрешено при сопровождении одним из родственников первой степени родства.

Напомним, украинцам приостановили выдачу готовых документов в заграничных подразделениях ГП "Документ". Сообщалось, что произошло это вследствие технических причин.

Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что украинским мужчинам за рубежом перестали выдавать документы.

Кабинет министров запретил выдачу документов украинским мужчинам призывного возраста, которые находятся за границей.

Тем временем в Польше заявили о готовности помочь Украине вернуть граждан призывного возраста.

Ранее в Варшаве около 300 украинских мужчин заблокировали паспортный сервис ГП "Документ" в Варшаве, требуя выдать паспорта.