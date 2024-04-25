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В США ответили, помогут ли вернуть мужчин призывного возраста в Украину

25 апреля 2024 23:05
- Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
В США ответили, помогут ли вернуть мужчин призывного возраста в Украину
Государственный департамент США. Фото: Council on Foreign Relations
- Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

В Государственном департаменте Соединенных Штатов заявили, что у Вашингтона нет никакого решения или официальной позиции о попытке Украины вернуть военнообязанных мужчин. При этом правительство США уважает право Киева определять свою политику.

Об этом сообщает Радио Свобода сегодня, 25 апреля, со ссылкой на заявление официального представителя дипломатического ведомства США в Брюсселе Дэниела Сайзека.

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По словам Дэниела Сайзека, нет ни одного решения до сих пор от правительства США — помогать или не помогать Украине в этой области.

Он добавил, что судьба граждан Украины — прежде всего ее дело, и отметил, что украинскому правительству следует "внимательно действовать по этому вопросу".

Приостановка консульских услуг за границей для украинских мужчин мобилизационного возраста Сайзек назвал "сложным вопросом".

 

"Понятно, что нужны люди для ВСУ, чтобы защищать страну… Это сложный вопрос и трудно сказать. Важно, что Европа, и в определенной степени США тоже, приветствовали украинцев, которые решили, что им и их семьям нужно было уехать из Украины, и это была еще одна важная часть поддержки Европы. В то же время, правительству Украины нужно интенсивно и серьезно изучать ситуацию. А правительство США уважает право правительства Украины определять свою политику", — резюмировал представитель Госдепартамента.

Накануне правительство Украины запретило пересылать загранпаспорта и паспорта гражданина Украины за границу. Согласно постановлению правительства от 23 апреля мужчины от 18 до 60 лет смогут получить документы только на территории Украины.

Раньше мы перечисляли, какие категории мужчин смогут получить документ за границей.

Также мы писали, станут ли загранпаспорта уклонистов недействительными.

США
военный призыв
загранпаспорт Украины
уклонисты
дипломатия

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