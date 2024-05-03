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Чехия не поддерживает украинцев, избегающих мобилизации

3 мая 2024 14:11
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Чехия не поддерживает украинцев, избегающих мобилизации
Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский. Фото: Profimedia
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

На территории Чехии "не приветствуют" украинских мужчин, уклоняющихся от мобилизации. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Чехии Ян Липовский.

Об этом сообщает чешское издание novinky.cz.

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"Я понимаю проблему отъезда украинских мужчин призывного возраста. Чехия уже давно поддерживает украинских беженцев и мы приветствуем их на нашей территории. Но не тех, кто пытается избежать установленного законом долга", — сказал Липовский.

По данным Министерства внутренних дел Чехии, временную защиту в стране получили 94 тысячи 643 человека в возрасте от 18 до 65 лет.

Напомним, чешское правительство предлагало расширить возможности пребывания украинских беженцев. В частности, 20 тысяч украинцев из 342 тысяч, получивших временную защиту в этой стране, смогут получить разрешение на долгосрочное проживание.

Ранее мы сообщали, что в Государственном департаменте Соединенных Штатов заявили, что в Вашингтоне нет ни одного решения или официальной позиции относительно попытки Украины вернуть военнообязанных мужчин. При этом правительство США уважает право Киева определять свою политику.

Также мы писали о том, что в 2024 году у более чем 60% находящихся за рубежом украинских беженцев выросли доходы против довоенного показателя. Также за это время возросла доля привлеченных к работе.

Чехия
беженцы
мобилизация
война в Украине
уклонисты

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