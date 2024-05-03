Чехия не поддерживает украинцев, избегающих мобилизации
На территории Чехии "не приветствуют" украинских мужчин, уклоняющихся от мобилизации. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Чехии Ян Липовский.
Об этом сообщает чешское издание novinky.cz.
Чехия "приветствует" украинских беженцев, но не уклонистов
"Я понимаю проблему отъезда украинских мужчин призывного возраста. Чехия уже давно поддерживает украинских беженцев и мы приветствуем их на нашей территории. Но не тех, кто пытается избежать установленного законом долга", — сказал Липовский.
По данным Министерства внутренних дел Чехии, временную защиту в стране получили 94 тысячи 643 человека в возрасте от 18 до 65 лет.
Напомним, чешское правительство предлагало расширить возможности пребывания украинских беженцев. В частности, 20 тысяч украинцев из 342 тысяч, получивших временную защиту в этой стране, смогут получить разрешение на долгосрочное проживание.
Ранее мы сообщали, что в Государственном департаменте Соединенных Штатов заявили, что в Вашингтоне нет ни одного решения или официальной позиции относительно попытки Украины вернуть военнообязанных мужчин. При этом правительство США уважает право Киева определять свою политику.
Также мы писали о том, что в 2024 году у более чем 60% находящихся за рубежом украинских беженцев выросли доходы против довоенного показателя. Также за это время возросла доля привлеченных к работе.
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