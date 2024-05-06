В Венгрии определились, будут ли Украине выдавать уклонистов

Вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен. Фото: Reuters

Вицепремьер-министр Венгрии Жолт Шемьен заявил, что его страна не выдаст Украине украинского беженца, независимо от того, является ли он военнообязанным или нет.

Об этом пишет венгерское издание ATV со ссылкой на ответ Шемьена на запрос в понедельник, 6 мая.

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Жолт Шемьен заявил, что Венгрия не расследует, является ли человек военнообязанным в Украине или нет, и, "исходя из элементарной гуманности, не позволит отправить его на смерть".

"Каждый беженец из Украины в Венгрии в полной безопасности и получает всю помощь — будь то венгерскую или украинскую", — сказал чиновник.

Напомним, Чехия "не приветствует" уклоняющихся от мобилизации украинских мужчин. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Чехии Ян Липовский.

Украинские пограничники ежедневно не выпускают за пределы государства около 120-150 граждан. Причиной этого, в частности, является отсутствие соответствующих документов для пересечения границы.

К слову, в Украине разрабатывают новый документ для военнослужащих, резервистов и призывников. Он заменит старый военный билет.