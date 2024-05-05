Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Прикордонники заявили, що за кордон не випускають до 150 осіб щодня — які причини arrow

Прикордонники заявили, що за кордон не випускають до 150 осіб щодня — які причини

5 травня 2024 18:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Прикордонники заявили, що за кордон не випускають до 150 осіб щодня — які причини
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські прикордонники щоденно не випускають за межі держави близько 120-150 громадян. Причиною цього, зокрема, є відсутність відповідних документів для перетину кордону.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Не пропускають за кордон

"Щодня ми відмовляємо у виїзді за межі нашої країни близько 120-150 особам, які не підпадають під категорію пропуску, не мають необхідних документів, що дають право на перетин кордону", — сказав Демченко.

За його словами, протягом останнього тижня на західному кордоні помітно збільшився пасажиропотік, більшість з них — українці, які приїжджали додому на свята.

Речник ДПСУ зауважив, що після набрання чинності новим законом про мобілізацію 18 травня до правил виїзду за кордон внесуть незначні зміни.

"Звісно, що є новий закон про мобілізацію, є певні зміни у статті щодо тих осіб, які матимуть відстрочку. Тому все ж таки, можливо, варто очікувати, що будуть зміни у правилах перетину кордону, які має розглянути й затвердити уряд", — додав він.

Раніше Демченко розповів, як маскуються ухилянти, аби перебратися через кордон.

Також ми писали, що боєць 12-ї бригади НГУ "Азов" із позивним "Ніко". розкритикував ухилянтів, які ризикують життям, тікаючи за кордон.

кордон
прикордонники
мобілізація
військовозобов'язані
ухилянти
чоловіки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити