Прикордонники заявили, що за кордон не випускають до 150 осіб щодня — які причини

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Українські прикордонники щоденно не випускають за межі держави близько 120-150 громадян. Причиною цього, зокрема, є відсутність відповідних документів для перетину кордону.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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"Щодня ми відмовляємо у виїзді за межі нашої країни близько 120-150 особам, які не підпадають під категорію пропуску, не мають необхідних документів, що дають право на перетин кордону", — сказав Демченко.

За його словами, протягом останнього тижня на західному кордоні помітно збільшився пасажиропотік, більшість з них — українці, які приїжджали додому на свята.

Речник ДПСУ зауважив, що після набрання чинності новим законом про мобілізацію 18 травня до правил виїзду за кордон внесуть незначні зміни.

"Звісно, що є новий закон про мобілізацію, є певні зміни у статті щодо тих осіб, які матимуть відстрочку. Тому все ж таки, можливо, варто очікувати, що будуть зміни у правилах перетину кордону, які має розглянути й затвердити уряд", — додав він.

Раніше Демченко розповів, як маскуються ухилянти, аби перебратися через кордон.

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