Прикордонники виявили у Тисі тіла двох затонулих чоловіків

Рятувальники дістають тіла з ріки Тиса. Фото: Держприкордонслужба

Прикордонники на Закарпатті виявили у річці Тисі тіла двох чоловіків, які загинули під час спроби перетнути кордон. Їх знайшли під час патрулювання українсько-румунського кордону.

Про це повідомили на офіційній сторінці Держприкордонслужби в Telegram у неділю, 28 квітня.

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Згідно з інформацією, тіла потопельників були виявлені вчора ввечері. На місце події були викликані рятувальники ДСНС та співробітники Національної поліції. Однак через складні умови та сильну течію дістати тіла з води вдалося лише на ранок.

Наразі особи загиблих встановлюються.

Варто зазначити, що це вже 24 випадок загибелі людей, які намагались перетнути кордон через річку з моменту початку повномасштабного вторгнення. Прикордонна служба закликає утриматися від подібних "мандрівок", наголошуючи на небезпеці для життя, яка може виникнути в таких ситуаціях.

Нагадаємо, що двоє братів нелегально перетнули українсько-польський кордон, перепливши річку Західний Буг. Їх затримали прикордонники, коли вони вже були на території України.

Також ми розповідали, що BBC випустила фільм про українських чоловіків, які намагаються нелегально виїхати з країни.