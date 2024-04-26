Прикордонники затримали антиухилянтів — чоловіки перепливли річку, щоб повернутися до України
Двоє братів нелегально перетнули українсько-польський кордон, перепливши річку Західний Буг. Їх затримали прикордонники, коли вони вже були на території України.
Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у п'ятницю, 26 квітня.
Чоловіки переплили річку, щоб потрапити в Україну
Українці прожили декілька років у Німеччині, але через брак роботи вирішили повернутися на батьківщину.
До своєї подорожі вони ретельно підготувалися, взявши з собою запас їжі та інструменти для різання дроту, щоб подолати можливі перепони. Брати були одягнені у гідрокостюми.
Чоловіків затримали, їх притягнули до адміністративної відповідальності. Подальшу долю антиухилянтів вирішить суд.
Нагадаємо, у ніч на 25 квітня, неподалік від державного кордону, прикордонники відділу "Тячів" затримали шістьох осіб. Вони хотіли непомітно переплисти річку Тису, щоб незаконно потрапити до Румунії.
Раніше прикордонники затримали чотирьох чоловіків поблизу Тиси, які планували переплести річку на гумовому човні та дістатися Угорщини.
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