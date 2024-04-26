Прикордонники затримали антиухилянтів — чоловіки перепливли річку, щоб повернутися до України

Затримані чоловіки. Фото: ДПСУ

Двоє братів нелегально перетнули українсько-польський кордон, перепливши річку Західний Буг. Їх затримали прикордонники, коли вони вже були на території України.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у п'ятницю, 26 квітня.

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Українці прожили декілька років у Німеччині, але через брак роботи вирішили повернутися на батьківщину.

Затримані чоловіки. Фото: ДПСУ

До своєї подорожі вони ретельно підготувалися, взявши з собою запас їжі та інструменти для різання дроту, щоб подолати можливі перепони. Брати були одягнені у гідрокостюми.

Затримані чоловіки. Фото: ДПСУ

Вилучені речі чоловіків. Фото: ДПСУ

Чоловіків затримали, їх притягнули до адміністративної відповідальності. Подальшу долю антиухилянтів вирішить суд.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч на 25 квітня, неподалік від державного кордону, прикордонники відділу "Тячів" затримали шістьох осіб. Вони хотіли непомітно переплисти річку Тису, щоб незаконно потрапити до Румунії.

Раніше прикордонники затримали чотирьох чоловіків поблизу Тиси, які планували переплести річку на гумовому човні та дістатися Угорщини.