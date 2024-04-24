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Плив до Молдови на надувному матраці — прикордонники затримали чергового ухилянта

24 квітня 2024 17:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Плив до Молдови на надувному матраці — прикордонники затримали чергового ухилянта
Чоловік пливе на матраці. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Поблизу українського кордону затримали чоловіка, який намагався дістатися сусідньої країни. Так, ухилянт використав для цього надувний матрац.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ в Telegram у середу, 24 квітня.

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Плив до Молдови на надувному матраці

"Ні швидка течія, ні розлив Дністра не зупинили українця в намірі дістатися сусідньої країни вплав", — зазначили прикордонники.

Вони помітили ухилянта та щоб запобігти порушенню кордону й нещасному випадку, до "плавця" направився наряд на човні.

Як зʼясувалося, координаторами для порушника щодо такої "мандрівки" були ділки з одного з месенджерів. Вони порекомендували чоловіку використати надувний матрац та розповіли, куди краще заховати телефон і змінний одяг. Ціна за таку "консультацію" становила 4000 євро, половину з яких ухилянт вже сплатив авансом.

Як наслідок правопорушника було притягнуто до адміністративної відповідальності, справу розглядатиме суд.

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Скриншот допису ДПСУ

Раніше у Закарпатській області невідомий чоловік перейшов річку Тиса. Йому вдалося зробити це за дві хвилини.

Також ми писали, що на Закарпатті курсант ДПСУ врятував життя 20-річному хлопцю, який хотів переплести Тису та нелегально перетнути кордон з Румунією.

Крім того, прикордонники затримали чотирьох чоловіків поблизу Тиси, які планували переплести річку на гумовому човні та дістатися Угорщини.

кордон
прикордонники
військовий призов
мобілізація
ТЦК та СП
ухилянти
чоловіки

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