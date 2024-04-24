Плыл в Молдову на надувном матрасе — пограничники задержали очередного уклониста

Мужчина плывет на матраце. Фото: скриншот с видео

Вблизи украинской границы задержали мужчину, который пытался добраться до соседней страны. Так, уклонист использовал для этого надувной матрас.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Telegram в среду, 24 апреля.

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Плыл в Молдову на надувном матрасе

"Ни быстрое течение, ни разлив Днестра не остановили украинца в намерении добраться до соседней страны вплавь", — отметили пограничники.

Они заметили уклониста и, чтобы предотвратить нарушение границы и несчастный случай, к "плавцу" направился наряд на лодке.

Как выяснилось, координаторами для нарушителя по поводу такого "путешествия" были дельцы из одного из мессенджеров. Они порекомендовали мужчине использовать надувной матрас и рассказали, куда лучше спрятать телефон и сменную одежду. Цена за такую "консультацию" составляла 4000 евро, половину из которых уклонист уже оплатил авансом.

В результате правонарушитель был привлечен к административной ответственности, дело будет рассматривать суд.

Скриншот поста ГПСУ

Ранее в Закарпатской области неизвестный мужчина перешел реку Тиса. Ему удалось сделать это за две минуты.

Также мы писали, что в Закарпатье курсант ГПСУ спас жизнь 20-летнему парню, который хотел переплести Тису и нелегально пересечь границу с Румынией.

Кроме того, пограничники задержали четырех мужчин вблизи Тисы, которые планировали переплести реку на резиновой лодке и добраться до Венгрии.