Пограничники задержали антиуклонистов — мужчины переплыли реку, чтобы вернуться в Украину

Задержанные мужчины. Фото: ГПСУ

Два брата нелегально пересекли украинско-польскую границу, переплыв реку Западный Буг. Их задержали пограничники, когда они уже были на территории Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в пятницу, 26 апреля.

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Украинцы прожили несколько лет в Германии, но за неимением работы решили вернуться на родину.

Задержанные мужчины. Фото: ГПСУ

К своей поездки они тщательно подготовились, взяв с собой запас пищи и инструменты для резки проволоки, чтобы преодолеть возможные преграды. Братья были одеты в гидрокостюмы.

Задержанные мужчины. Фото: ГПСУ

Изьятые вещи мужчин. Фото: ГПСУ

Мужчин задержали, их привлекли к административной ответственности. Дальнейшую судьбу антиуклонистов решит суд.

Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 25 апреля недалеко от государственной границы, пограничники отдела "Тячев" задержали шесть человек. Они хотели незаметно переплыть реку Тису, чтобы незаконно попасть в Румынию.

Ранее пограничники задержали четырех мужчин вблизи Тисы, которые планировали переплести реку на резиновой лодке и добраться до Венгрии.