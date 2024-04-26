Пограничники задержали антиуклонистов — мужчины переплыли реку, чтобы вернуться в Украину
Два брата нелегально пересекли украинско-польскую границу, переплыв реку Западный Буг. Их задержали пограничники, когда они уже были на территории Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в пятницу, 26 апреля.
Мужчины переплыли реку, чтобы попасть в Украину
Украинцы прожили несколько лет в Германии, но за неимением работы решили вернуться на родину.
К своей поездки они тщательно подготовились, взяв с собой запас пищи и инструменты для резки проволоки, чтобы преодолеть возможные преграды. Братья были одеты в гидрокостюмы.
Мужчин задержали, их привлекли к административной ответственности. Дальнейшую судьбу антиуклонистов решит суд.
Напомним, в ночь на 25 апреля недалеко от государственной границы, пограничники отдела "Тячев" задержали шесть человек. Они хотели незаметно переплыть реку Тису, чтобы незаконно попасть в Румынию.
Ранее пограничники задержали четырех мужчин вблизи Тисы, которые планировали переплести реку на резиновой лодке и добраться до Венгрии.
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