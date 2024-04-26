Прикордонники за 100 метрів від кордону біля Тиси затримали групу ухилянтів

Затримані чоловіки. Фото: ДПСУ

У ніч на 25 квітня, неподалік від державного кордону, прикордонники відділу "Тячів" затримали шістьох осіб. Вони хотіли непомітно переплисти річку Тису, щоб незаконно потрапити до Румунії.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у четвер, 25 квітня.

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Хотіли переплисти Тису

Затримані особи були доставлені до прикордонного підрозділу, де вони зізналися у підготовці до незаконного перетину кордону. Вони зазначили, що залучили "помічників", які обіцяли забезпечити їм безпечний прохід через кордон. Двоє з них передали посередникам по 10 тисяч доларів США, ще двоє – 6 та 7 тисяч доларів США, а решта домовилися про оплату у розмірі 7 тисяч доларів США та 5 тисяч євро в разі успішного перетину кордону.

Прикордонники оформили на порушників протоколи за спробу незаконного перетинання державного кордону України. Остаточне рішення щодо їхніх дій буде прийнято судом.

Наразі триває розслідування для встановлення осіб, які сприяли організації цієї незаконної спроби перетину кордону.

Нагадаємо, двоє підлітків на Закарпатті допомагали ухилянтам незаконно перетнути кордон.

Раніше в Закарпатській області невідомий чоловік перейшов річку Тиса. Йому вдалося зробити це за дві хвилини.