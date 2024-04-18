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Двоє підлітків на Закарпатті допомагали ухилянтам незаконно перетнути кордон

18 квітня 2024 19:23
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Двоє підлітків на Закарпатті допомагали ухилянтам незаконно перетнути кордон
Затримана група осіб. Фото: ДПСУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Чотири чоловіки призовного віку хотіли переплисти річку Тису, щоб потрапити до Угорщини. Їм допомагали двоє підлітків.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України у четвер, 18 квітня.

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Двоє підлітків допомагали у незаконному перетині

Патруль відділення "Вилок" Мукачівської прикордонної команди затримав групу людей недалеко від угорського кордону. 

Двоє підлітків віком чотирнадцять років супроводжували групу з чотирьох дорослих, які взяли з собою надувні човни з метою переправлення через річку Тиса. Мешканці Сумської, Львівської, Миколаївської та Закарпатської областей витратили на цю "вояж під супроводом" суму від двох до дев’яти тисяч доларів.

Наразі співробітники Мукачівського загону активно займаються пошуком осіб, причетних до організації цього незаконного перетину кордону. У зв’язку з підозрою у скоєнні злочину, що стосується незаконного перевезення осіб через державний кордон, прикордонники направили заяву до Національної поліції.

Нагадаємо, що в Закарпатській області невідомий чоловік перейшов річку Тиса. Йому вдалося зробити це за дві хвилини.

Раніше ми писали, що на Закарпатті чоловік втік від прикордонників з українського КПП до Угорщини.

кордон
українці
поліція
Україна
прикордонники
ухилянти
ДПСУ

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