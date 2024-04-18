Двое подростков на Закарпатье помогали уклонистам незаконно пересечь границу

Задержаная группа лиц. Фото: ГНСУ

Четыре человека призывного возраста хотели переплыть реку Тису, чтобы попасть в Венгрию. Им помогали два подростка.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в четверг, 18 апреля.

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Двое подростков помогали в незаконном пересечении

Патруль отделения "Вилок" Мукачевской пограничной команды задержал группу людей недалеко от венгерской границы.

Двое подростков в возрасте четырнадцати лет сопровождали группу из четырех взрослых, которые взяли с собой надувные лодки с целью переправки через реку Тиса. Жители Сумской, Львовской, Николаевской и Закарпатской областей потратили на эту "вояж под сопровождением" сумму от двух до девяти тысяч долларов.

Сотрудники Мукачевского отряда активно занимаются поиском лиц, причастных к организации этого незаконного пересечения границы. В связи с подозрением в совершении преступления, касающегося незаконной перевозки лиц через государственную границу, пограничники направили заявление в Национальную полицию.

Напомним, что в Закарпатской области неизвестный мужчина перешел реку Тиса. Ему удалось сделать это через две минуты.

Ранее мы писали, что в Закарпатье мужчина сбежал от пограничников из украинского КПП в Венгрию.