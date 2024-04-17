Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow На Закарпатті чоловік втік від прикордонників з українського КПП до Угорщини arrow

На Закарпатті чоловік втік від прикордонників з українського КПП до Угорщини

17 квітня 2024 19:19
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На Закарпатті чоловік втік від прикордонників з українського КПП до Угорщини
КПП "Лужанка-Берегшурань" на кордоні з Угорщиною, де стався інцидент. Фото ілюстративне: ДПСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

На Закарпатті чоловік перехитрив українських прикордонників, і, вирвавшись від них, втік в Угорщину. Інцидент стався на КПП "Лужанка-Берегшурань" в Закарпатській області.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні джерела в ДПСУ.

Читайте також:

На Закарпатті чоловік втік з КПП до Угорщини

"При проходженні українсько-угорського кордону чоловіка відведи в адмінбудівлю пункту пропуску, аби перевірити його документи. Натомість чоловік кинувся навтьоки в сторону Угорщини", — цитує медійник інформацію від джерел в прикордонслужбі. 

По дорозі чоловіка наздогнали прикордонники, й повалили на землю. Проте той відбився від них, знову вирвався та перебіг на угорський бік пункту пропуску, куди українським прикордонникам заборонений доступ. Там він успішно оформився, та потрапив у ЄС. 

Журналіст додав, що можливо, в цьому випадку мова йде про мешканця міста Берегове Закарпатської області, Бориса Лабойка, 1970 року народження.

На Закарпатті чоловік втік від прикордонників з українського КПП до Угорщини
Скріншот допису Глаголи

Нагадаємо, раніше на Закарпатті стався скандал за участю працівників ТЦК СП та ДПСУ: як заявила  мешканка Львова, військкоми викрали хлопця на блокпосту, після чого викинули його на кордоні зі Словаччиною. У ТЦК ж інформацію спростовують.

А також в соцмережі потрапило відео, як невідомий чоловік за дві хвилини, попри знесення течією, перейшов річку Тиса. 

КПП
Угорщина
Україна
прикордонники
Закарпаття
втеча
ДПСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість