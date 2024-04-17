На Закарпатті чоловік втік від прикордонників з українського КПП до Угорщини
На Закарпатті чоловік перехитрив українських прикордонників, і, вирвавшись від них, втік в Угорщину. Інцидент стався на КПП "Лужанка-Берегшурань" в Закарпатській області.
Про це повідомив журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні джерела в ДПСУ.
На Закарпатті чоловік втік з КПП до Угорщини
"При проходженні українсько-угорського кордону чоловіка відведи в адмінбудівлю пункту пропуску, аби перевірити його документи. Натомість чоловік кинувся навтьоки в сторону Угорщини", — цитує медійник інформацію від джерел в прикордонслужбі.
По дорозі чоловіка наздогнали прикордонники, й повалили на землю. Проте той відбився від них, знову вирвався та перебіг на угорський бік пункту пропуску, куди українським прикордонникам заборонений доступ. Там він успішно оформився, та потрапив у ЄС.
Журналіст додав, що можливо, в цьому випадку мова йде про мешканця міста Берегове Закарпатської області, Бориса Лабойка, 1970 року народження.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті стався скандал за участю працівників ТЦК СП та ДПСУ: як заявила мешканка Львова, військкоми викрали хлопця на блокпосту, після чого викинули його на кордоні зі Словаччиною. У ТЦК ж інформацію спростовують.
А також в соцмережі потрапило відео, як невідомий чоловік за дві хвилини, попри знесення течією, перейшов річку Тиса.
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