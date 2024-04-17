На Закарпатті чоловік втік від прикордонників з українського КПП до Угорщини

КПП "Лужанка-Берегшурань" на кордоні з Угорщиною, де стався інцидент. Фото ілюстративне: ДПСУ

На Закарпатті чоловік перехитрив українських прикордонників, і, вирвавшись від них, втік в Угорщину. Інцидент стався на КПП "Лужанка-Берегшурань" в Закарпатській області.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні джерела в ДПСУ.

Читайте також:

На Закарпатті чоловік втік з КПП до Угорщини

"При проходженні українсько-угорського кордону чоловіка відведи в адмінбудівлю пункту пропуску, аби перевірити його документи. Натомість чоловік кинувся навтьоки в сторону Угорщини", — цитує медійник інформацію від джерел в прикордонслужбі.

По дорозі чоловіка наздогнали прикордонники, й повалили на землю. Проте той відбився від них, знову вирвався та перебіг на угорський бік пункту пропуску, куди українським прикордонникам заборонений доступ. Там він успішно оформився, та потрапив у ЄС.

Журналіст додав, що можливо, в цьому випадку мова йде про мешканця міста Берегове Закарпатської області, Бориса Лабойка, 1970 року народження.

Скріншот допису Глаголи

Нагадаємо, раніше на Закарпатті стався скандал за участю працівників ТЦК СП та ДПСУ: як заявила мешканка Львова, військкоми викрали хлопця на блокпосту, після чого викинули його на кордоні зі Словаччиною. У ТЦК ж інформацію спростовують.

А також в соцмережі потрапило відео, як невідомий чоловік за дві хвилини, попри знесення течією, перейшов річку Тиса.