На Закарпатье мужчина сбежал от пограничников с украинского КПП в Венгрию

КПП "Лужанка-Берегшурань" на границе с Венгрией, где произошел инцидент. Фото иллюстративное: ГПСУ

На Закарпатье мужчина перехитрил украинских пограничников и, вырвавшись от них, скрылся в Венгрии. Инцидент произошел на КПП "Лужанка-Берегшурань" в Закарпатской области.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники в ГПСУ.

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"При прохождении украинско-венгерской границы мужчину отведи в админздание пункта пропуска, чтобы проверить его документы. В то же время мужчина бросился наутек в сторону Венгрии", — цитирует медийщик информацию от источников в погранслужбе.

По дороге мужчину догнали пограничники и повалили на землю. Однако тот отбился от них, снова вырвался и перебежал на венгерскую сторону пункта пропуска, куда запрещен доступ украинским пограничникам. Там он успешно оформился и попал в ЕС.

Журналист добавил, что возможно, в этом случае речь идет о жителе города Берегово Закарпатской области, Борисе Лабойко, 1970 года рождения.

Скриншот поста Глаголы

Напомним, ранее в Закарпатье произошел скандал с участием работников ТЦК СП и ГПСУ: как заявила жительница Львова, военкомы похитили парня на блокпосту, после чего выбросили его на границе со Словакией. В ТЦК же информацию опровергают.

А также в соцсети попало видео, как неизвестный мужчина через две минуты, несмотря на снос течением, перешел реку Тиса.