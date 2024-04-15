Закарпатський ТЦК відреагував на звинувачення жінки щодо викрадення її чоловіка поблизу Мукачева

Працівники ТЦК. Фото ілюстративне: ВОТЦК та СП/Facebook

У Закарпатському ТЦК СП відреагували на відео, яке почало поширюватися в мережі з інформацією про викрадення чоловіка. Військкоми спростували заявлену інформацію та заявили, що хотіли лише уточнити його дані.

Відповідне повідомлення з'явилося в понеділок, 15 квітня, в офіційних соцмережах центру комплектування.

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Що передувало скандалу

За повідомленням в соцмережах від дівчини викраденого, поблизу Мукачева пару зупинили поліцейські для перевірки документів. Після чого її хлопця попросили підійти до мікроавтобуса, а за кілька хвилин його повезли в невідомому напрямку.

"Ми поїхали за цим бусом і вже на місці бачили, як він заходив у Мукачівський ТЦК. До нього не пускали і зв'язатись теж не було змоги, бо забрали телефон. Через кілька годин чоловіка примусово відвели на проходження ВЛК", — каже Олена на відео.

Весь час із хлопцем не було зв'язку, внаслідок чого дівчина звернулась в поліцію, бо не знала про його стан. Як пізніше вона додала, хлопця "викинули за 200 метрів від словацького кордону", де його зловили прикордонники та виписали штраф за незаконний перетин кордону.

Реакція ТЦК

Проте у ТЦК неправомірні дії працівників спростували, заявивши, що його доправили до центру комплектування співробітники ДПСУ.

"Офіційно повідомляємо, що цю особу було доставлено представниками Державної прикордонної служби України до ТЦК та СП, де перевірили його військово-облікові дані та виписали повістку за місцем реєстрації", — йдеться у повідомленні від військкомів.

Скриншот допису ЗОТЦК та СП

Нагадаємо, раніше працівників ТЦК в супроводі поліції помітили у Молдові, проте причину такого візиту правоохоронці не повідомляють.

Водночас львівський ТЦК та СП закликав військовозобов'язаних ставати на захист своєї Батьківщини та спільно з мерією міста створили пропагандистський відеоролик з мотивуючим слоганом.