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Закарпатский ТЦК отреагировал на обвинения женщины в похищении ее мужа вблизи Мукачево

15 апреля 2024 18:50
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Закарпатский ТЦК отреагировал на обвинения женщины в похищении ее мужа вблизи Мукачево
Работники ТЦК. Фото иллюстративное: ВОТЦК и СП/Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Закарпатском ТЦК СП отреагировали на видео, которое начало распространяться в сети с информацией о похищении мужчины. Военные опровергли заявленную информацию, и заявили, что хотели лишь уточнить его данные.

Соответствующее сообщение появилось в понедельник, 15 апреля, в официальных соцсетях центра комплектования.

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Что предшествовало скандалу

По сообщению в соцсетях от девушки похищенного, близ Мукачево пару остановили полицейские для проверки документов. После чего ее парня попросили подойти к микроавтобусу, а через несколько минут его увезли в неизвестном направлении.

"Мы поехали за этим бусом и уже на месте видели, как он заходил в Мукачевский ТЦК. К нему не пускали и связаться тоже не было возможности, потому что забрали телефон. Через несколько часов мужчину принудительно отвели на прохождение ВЛК", — говорит Елена на видео.

Все время с парнем не было связи, в результате чего девушка обратилась в полицию, потому что не знала о его состоянии. Как позже она добавила, парня "выбросили в 200 метрах от словацкой границы", где его поймали пограничники и выписали штраф за незаконное пересечение границы.

Реакция ТЦК

Однако в ТЦК неправомерные действия работников опровергли, заявив, что его доставили в центр комплектования сотрудники ГНСУ.

"Официально сообщаем, что данное лицо было доставлено представителями Государственной пограничной службы Украины в ТЦК и СП, где проверили его военно-учетные данные и выписали повестку по месту регистрации", — говорится в сообщении от военнослужащих.

Закарпатский ТЦК отреагировал на обвинения женщины в похищении ее мужа вблизи Мукачево
Скриншот сообщения ЗОТЦК и СП

Напомним, ранее работников ТЦК в сопровождении полиции заметили в Молдове, однако причины такого визита правоохранители не сообщают.

В то же время, львовский ТЦК и СП призвал военнообязанных вставать в защиту своей Родины, и совместно с мэрией города создали пропагандистский видеоролик с мотивирующим слоганом.

скандал
Украина
Закарпатье
мобилизация
ТЦК и СП
ГПСУ

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