Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Пограничники в 100 метрах от границы возле Тисы задержали группу уклонистов arrow

Пограничники в 100 метрах от границы возле Тисы задержали группу уклонистов

26 апреля 2024 07:59
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Пограничники в 100 метрах от границы возле Тисы задержали группу уклонистов
Задержанные мужчины. Фото: ГПСУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В ночь на 25 апреля, недалеко от государственной границы, пограничники отдела "Тячев" задержали шесть человек. Они хотели незаметно переплыть реку Тису, чтобы незаконно попасть в Румынию.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в четверг, 25 апреля.

Читайте также:

Хотели переплыть Тису

Задержанные были доставлены в пограничное подразделение, где они признались в подготовке к незаконному пересечению границы. Они отметили, что привлекли "помощников", обещавших обеспечить им безопасный проход через границу. Двое из них передали посредникам по 10 тысяч долларов США, ещё двое – 6 и 7 тысяч долларов США, а остальные договорились об оплате в размере 7 тысяч долларов США и 5 тысяч евро в случае успешного пересечения границы.

Пограничники оформили на нарушителей протоколы за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Окончательное решение по их действиям будет принято судом.

В настоящее время идет расследование для установления лиц, способствовавших организации этой незаконной попытки пересечения границы.

Напомним, двое подростков в Закарпатье помогали уклонистам незаконно пересечь границу.

Ранее в Закарпатской области неизвестный мужчина перешел реку Тиса.  Ему удалось сделать это через две минуты.

граница
Украина
пограничники
военнообязанные
уклонисты
ГПСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри