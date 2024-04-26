Пограничники в 100 метрах от границы возле Тисы задержали группу уклонистов

Задержанные мужчины. Фото: ГПСУ

В ночь на 25 апреля, недалеко от государственной границы, пограничники отдела "Тячев" задержали шесть человек. Они хотели незаметно переплыть реку Тису, чтобы незаконно попасть в Румынию.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в четверг, 25 апреля.

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Хотели переплыть Тису

Задержанные были доставлены в пограничное подразделение, где они признались в подготовке к незаконному пересечению границы. Они отметили, что привлекли "помощников", обещавших обеспечить им безопасный проход через границу. Двое из них передали посредникам по 10 тысяч долларов США, ещё двое – 6 и 7 тысяч долларов США, а остальные договорились об оплате в размере 7 тысяч долларов США и 5 тысяч евро в случае успешного пересечения границы.

Пограничники оформили на нарушителей протоколы за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Окончательное решение по их действиям будет принято судом.

В настоящее время идет расследование для установления лиц, способствовавших организации этой незаконной попытки пересечения границы.

Напомним, двое подростков в Закарпатье помогали уклонистам незаконно пересечь границу.

Ранее в Закарпатской области неизвестный мужчина перешел реку Тиса. Ему удалось сделать это через две минуты.