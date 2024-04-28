Пограничники обнаружили в Тисе тела двух затонувших мужчин

Пограничники обнаружили в Тисе тела двух утонувших мужчин
Пограничники в Закарпатье обнаружили в реке Тисе тела двух мужчин, погибших при попытке пересечь границу. Их нашли во время патрулирования украинско-румынской границы.
Об этом сообщили на официальной странице Госпогранслужбы в Telegram в воскресенье, 28 апреля.
Двое мужчин погибли в Тисе
Согласно информации, тела утопленников были обнаружены вчера вечером. На место происшествия были вызваны спасатели ГСЧС и сотрудники Национальной полиции. Однако из-за сложных условий и сильного течения извлечь тело из воды удалось только на утро.
В настоящее время личности погибших устанавливаются.
Следует отметить, что это уже 24 случай гибели людей, пытавшихся пересечь границу через реку с момента начала полномасштабного вторжения. Пограничная служба призывает воздержаться от подобных "путешествий", отмечая опасность для жизни, которая может возникнуть в таких ситуациях.
Напомним, что двое братьев нелегально пересекли украинско-польскую границу, переплыв реку Западный Буг. Их задержали пограничники, когда они были на территории Украины.
Также мы рассказывали, что BBC выпустила фильм об украинских мужчинах, пытающихся нелегально уехать из страны.
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