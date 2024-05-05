Пограничники заявили, что за границу не выпускают до 150 человек ежедневно — какие причины

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Украинские пограничники ежедневно не выпускают за пределы государства около 120-150 граждан. Причиной этого, в частности, отсутствие соответствующих документов для пересечения границы.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Не пропускают за границу

"Ежедневно мы отказываем в выезде за пределы нашей страны около 120-150 лицам, которые не подпадают под категорию пропуска, не имеют необходимых документов, дающих право на пересечение границы", — сказал Демченко.

По его словам, за последнюю неделю на западной границе заметно увеличился пассажиропоток, большинство из них — украинцы, которые приезжали домой на праздники.

Спикер ГПСУ отметил, что после вступления в силу нового закона о мобилизации 18 мая в правила выезда за границу внесут незначительные изменения.

"Конечно, есть новый закон о мобилизации, есть определенные изменения в статье относительно тех лиц, которые будут иметь отсрочку. Поэтому, возможно, стоит ожидать, что будут изменения в правилах пересечения границы, которые должно рассмотреть и утвердить правительство", — добавил он.

Ранее Демченко рассказал, как маскируются уклонисты, чтобы перебраться через границу.

Также мы писали, что боец 12-й бригады НГУ "Азов" с позывным "Нико" раскритиковал уклонистов, которые рискуют жизнью, убегая за границу.