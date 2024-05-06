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Центр для беженцев в Нидерландах отказался принимать мужчин из Украины

6 мая 2024 18:14
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Бригадир София
редактор
Центр для беженцев в Нидерландах отказался принимать мужчин из Украины
Украинские беженцы. Фото: AP
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Основной центр для регистрации украинских беженцев Jaarbeurs, расположенный в нидерландском Утрехте, в течение нескольких месяцев фактически не принимал мужчин. Официальной причиной, является дефицит мест в приютах.

Об этом сообщила нидерландская газета NRC в воскресенье, 6 мая.

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Центр регистрации сначала закрылся на неопределенный срок в феврале. Позже регистрационная служба так и не возобновила свою работу в полном объеме. Доступ остается открытым для женщин, семей с несовершеннолетними детьми и лиц, находящихся в социально уязвимом положении. Точная дата, когда регистрационный центр снова начнет принимать всех беженцев из Украины, остается неизвестным.

Согласно информации от МВД, в начале апреля количество регистраций сократилось вдвое и составляет 180 в неделю. В настоящее время в муниципалитетах Нидерландов зарегистрировано около 110 000 украинцев.

Напомним, на фоне ситуации на фронте в Украине Германия начинает дискуссии о возможности возвращения украинских мужчин из-за границы. Обсуждение этого вопроса планируется 7 мая.

Ранее правительство Польши продлило временную защиту для украинских беженцев в стране до 30 сентября 2025 года. Также он предусматривает привязку выплат и пособий к обязательному школьному образованию для украинских детей.

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