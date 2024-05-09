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Украинцы массово покидают некоторые страны ЕС — данные Евростата

9 мая 2024 17:04
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Илья Рябинин
редактор
Украинцы массово покидают некоторые страны ЕС — данные Евростата
Украинские беженцы. Фото иллюстративное: REUTERS/Kacper Pempel
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

По состоянию на май 2024 года в странах ЕС временной защитой пользуются 4,2 млн. украинских беженцев. Однако их количество в некоторых странах начинает стремительно уменьшаться.

Об этом говорится в официальных данных Евростата.

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По последним данным, по состоянию на конец марта 2024 года статус временной защиты в ЕС был у 4 211 495 украинцев, тогда как в конце февраля насчитывалось 4 234 595 беженцев.

Среди стран с самым большим количеством украинских беженцев продолжают оставаться:

  • Германия (1,3 миллиона человек, 30,9% от общего количества ЕС);
  • Польша (955 тысяч человек, 22,7%);
  • Чехия (364 тысячи человек, 8,7%).

Вместе с тем в несколько стран в марте прибыло следующее количество украинцев:

  • Германия (+15,2 тысячи человек; +1,2%);
  • Нидерланды (+4,7 тысячи человек; +4,0%);
  • Болгария (+3,4 тысячи человек; + 7,6%).

Как отмечено в Евростате, количество украинских беженцев уменьшилось в девяти странах ЕС. Наибольшее понижение фиксируется в:

  • Чехии (-20,7 тысячи человек; -5,4%);
  • Швеции (-9,9 тысяч человек; -21,5%);
  • Австрии (-9,1 тысячи человек; -11,1%);
  • Дании (-5,3 тысячи человек; -14,5%);
  • Польше (-1,6 тысячи человек; -0,2%).

Дополнительно отмечается, что 98% граждан Украины составляют подавляющее большинство получивших временную защиту в странах ЕС:

  • 45,8% составляют взрослые женщины;
  • 32,8% — дети;
  • 21,4% — взрослые мужчины.

Напомним, ранее правительство Швеции объявило намерение упростить некоторые правила для украинских беженцев, и уже подало предложение об ускорении регистрации и получении номеров социального страхования.

В то же время, нидерландский основной центр для регистрации украинских беженцев Jaarbeurs в течение нескольких месяцев фактически не принимал мужчин из-за дефицита мест в приютах.

Польша
Германия
украинцы
Чехия
Дания
Нидерланды
Швеция
Украина
Австрия
беженцы
Болгария
ЕС

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