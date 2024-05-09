Украинцы массово покидают некоторые страны ЕС — данные Евростата
По состоянию на май 2024 года в странах ЕС временной защитой пользуются 4,2 млн. украинских беженцев. Однако их количество в некоторых странах начинает стремительно уменьшаться.
Об этом говорится в официальных данных Евростата.
Из стран ЕС начали выезжать украинцы
По последним данным, по состоянию на конец марта 2024 года статус временной защиты в ЕС был у 4 211 495 украинцев, тогда как в конце февраля насчитывалось 4 234 595 беженцев.
Среди стран с самым большим количеством украинских беженцев продолжают оставаться:
- Германия (1,3 миллиона человек, 30,9% от общего количества ЕС);
- Польша (955 тысяч человек, 22,7%);
- Чехия (364 тысячи человек, 8,7%).
Вместе с тем в несколько стран в марте прибыло следующее количество украинцев:
- Германия (+15,2 тысячи человек; +1,2%);
- Нидерланды (+4,7 тысячи человек; +4,0%);
- Болгария (+3,4 тысячи человек; + 7,6%).
Как отмечено в Евростате, количество украинских беженцев уменьшилось в девяти странах ЕС. Наибольшее понижение фиксируется в:
- Чехии (-20,7 тысячи человек; -5,4%);
- Швеции (-9,9 тысяч человек; -21,5%);
- Австрии (-9,1 тысячи человек; -11,1%);
- Дании (-5,3 тысячи человек; -14,5%);
- Польше (-1,6 тысячи человек; -0,2%).
Дополнительно отмечается, что 98% граждан Украины составляют подавляющее большинство получивших временную защиту в странах ЕС:
- 45,8% составляют взрослые женщины;
- 32,8% — дети;
- 21,4% — взрослые мужчины.
Напомним, ранее правительство Швеции объявило намерение упростить некоторые правила для украинских беженцев, и уже подало предложение об ускорении регистрации и получении номеров социального страхования.
В то же время, нидерландский основной центр для регистрации украинских беженцев Jaarbeurs в течение нескольких месяцев фактически не принимал мужчин из-за дефицита мест в приютах.
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