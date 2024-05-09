Украинцы массово покидают некоторые страны ЕС — данные Евростата

Украинские беженцы. Фото иллюстративное: REUTERS/Kacper Pempel

По состоянию на май 2024 года в странах ЕС временной защитой пользуются 4,2 млн. украинских беженцев. Однако их количество в некоторых странах начинает стремительно уменьшаться.

Об этом говорится в официальных данных Евростата.

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По последним данным, по состоянию на конец марта 2024 года статус временной защиты в ЕС был у 4 211 495 украинцев, тогда как в конце февраля насчитывалось 4 234 595 беженцев.

Среди стран с самым большим количеством украинских беженцев продолжают оставаться:

Германия (1,3 миллиона человек, 30,9% от общего количества ЕС);

Польша (955 тысяч человек, 22,7%);

Чехия (364 тысячи человек, 8,7%).

Вместе с тем в несколько стран в марте прибыло следующее количество украинцев:

Германия (+15,2 тысячи человек; +1,2%);

Нидерланды (+4,7 тысячи человек; +4,0%);

Болгария (+3,4 тысячи человек; + 7,6%).

Как отмечено в Евростате, количество украинских беженцев уменьшилось в девяти странах ЕС. Наибольшее понижение фиксируется в:

Чехии (-20,7 тысячи человек; -5,4%);

Швеции (-9,9 тысяч человек; -21,5%);

Австрии (-9,1 тысячи человек; -11,1%);

Дании (-5,3 тысячи человек; -14,5%);

Польше (-1,6 тысячи человек; -0,2%).

Дополнительно отмечается, что 98% граждан Украины составляют подавляющее большинство получивших временную защиту в странах ЕС:

45,8% составляют взрослые женщины;

32,8% — дети;

21,4% — взрослые мужчины.

Напомним, ранее правительство Швеции объявило намерение упростить некоторые правила для украинских беженцев, и уже подало предложение об ускорении регистрации и получении номеров социального страхования.

В то же время, нидерландский основной центр для регистрации украинских беженцев Jaarbeurs в течение нескольких месяцев фактически не принимал мужчин из-за дефицита мест в приютах.