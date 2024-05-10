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Украина и ЕС приняли решение о защите беженцев за границей — детали

10 мая 2024 00:29
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Правила для беженцев с Украины — что решили в ЕС
Беженцы на границе ЕС. Фото: УНИАН
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Европейская комиссия и Украина рассмотрели вопрос о продлении срока действия защиты украинцев за границей во время полномасштабного вторжения. По общему выводу, ситуация в Украине не позволяет лишить граждан страны временной защиты.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время Международного саммита городов и регионов, пишет Укринформ.

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Стефанишин отметила, что с момента полномасштабного вторжения Украина совместно с комиссаром Европейского союза Ильвой Йоганнсон регулярно проверяет целесообразность возвращения украинцев из-за границы домой. Впрочем, безопасных условий для украинцев нет, поэтому документ о временной защите украинским беженцам будет действовать до марта 2025 года с возможностью продления. Он позволяет украинским беженцам легально находиться на территории ЕС, пользоваться базовыми социальными услугами, включая здравоохранение, образование и право на трудоустройство.

"Я нахожусь в постоянном диалоге с комиссаром ЕС по миграции и внутренним делам с самого 24 февраля 2022 года, каждые три месяца оцениваем ситуацию. Мы неоднократно обсуждали с ней вопросы возвращения украинцев, продолжения решения о временной защите. Я вчера имела с ней разговор. Мы приняли решение, что статус временной защиты будет продлен, потому что условия безопасности не позволяют принять какое-либо другое решение", – заявила Стефанишина.

Впрочем, у украинцев без бессрочного действия защиты за рубежом. Украина уже договорилась с комиссией ЕС: если ситуация в стране изменится, то статус временной защиты пересмотрят и будут способствовать плавному возвращению украинцев из-за границы домой.

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Также Ольга Стефанишина отметила, что вопросы мобилизации, реестра военнообязанных и статуса временной защиты не связаны между собой.

"Мы зафиксировали это вчера на переговорах с Ильвой Йоганссон. Есть наш внутренний процесс, нам нужно обеспечить учет военнообязанных. Это осуществляется через ряд дипломатических шагов по линии дипломатической, консульской работы", — сказала Стефанишина.

Отметим, что на май 2024 года в ЕС временной защитой пользуются 4,2 млн украинских беженцев. Впрочем, в некоторых странах зафиксировали резкий спад их количества. Также в Германии засилье украинских безработных беженцев. А одна из стран хочет существенно сократить помощь бежавшим от войны украинцам.

Европейский союз
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